Опрос показал, сколько россиян тратят время на бесполезные задачи на работе

Опрос показал, сколько россиян тратят время на бесполезные задачи на работе - 07.04.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян тратят время на бесполезные задачи на работе

Россиянам иногда приходится тратить рабочее время на бесполезные обязанности - с этим сталкиваются шесть из десяти сотрудников, признались участники... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T08:17+0300

2026-04-07T08:17+0300

2026-04-07T08:17+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россиянам иногда приходится тратить рабочее время на бесполезные обязанности - с этим сталкиваются шесть из десяти сотрудников, признались участники исследования SuperJob для РИА Новости. "Четверо из 10 россиян никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи - их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам (60%) время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени. При этом доля тех, кто теряет на бессмысленных обязанностях более половины времени, чуть выросла за два последних года (с 7 до 10%)", - показало исследование, в ходе которого было опрошено 3000 респондентов. Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда: 48% против 35% соответственно. Среди россиян до 35 лет о том, что никогда не занимаются бесполезным трудом, заявили 31%, а среди тех, кому за 45, - уже 44%. Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов - только 37%. При этом респонденты с вузовским дипломом теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а респонденты, закончившие колледжи, - 29%. Среди представителей наиболее популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 67% воспитателей и 61% врачей заявляют о том, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (56%), продавцы (53%), водители и медсестры (по 50%). Если же сравнивать величину потерь рабочего времени на выполнение бесполезных действий, то, по средним оценкам, больше всего его тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры - около трети рабочего дня или смены у них уходит на бессмысленные поручения.

https://1prime.ru/20260405/zarplata-868922338.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес