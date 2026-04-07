В "Алросе" рассказали о запасах алмазов в России

Большинство мировых запасов алмазов находится в России, около 1 миллиарда карат хватит более чем на 30 лет при добыче в 30-35 миллионов карат ежегодно,... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T00:46+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Большинство мировых запасов алмазов находится в России, около 1 миллиарда карат хватит более чем на 30 лет при добыче в 30-35 миллионов карат ежегодно, рассказал в интервью РИА Новости главный геолог "Алросы" Роман Желонкин. "Около 1 миллиарда карат запасов алмазов находится в России, где добывается около 30-35 миллионов карат ежегодно, то есть запасов алмазов в России хватит, чтобы работать еще свыше 30 лет", - сказал он. По текущей оценке, запасы экономически рентабельных алмазов в мире при нынешнем уровне цен составляют 1,8 миллиарда карат при годовой добыче в 2025 году порядка 95-100 миллионов карат, отметил Желонкин. Добыча "Алросы" в 2025 году снизилась на 10% и составила 29,8 миллиона карат. В 2026 году компания планирует добыть 25-26 миллионов карат. "Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добыча алмазов в 2024 году составила 33,1 миллиона карат. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru во вторник в 06.06 мск.

