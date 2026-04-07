Россия увеличила импорт хмельного экстракта из США

Россия увеличила импорт хмельного экстракта из США - 07.04.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт хмельного экстракта из США

Россия в феврале 2026 года увеличила импорт хмельного экстракта из США, который используется в том числе для изготовления пива, до максимальной за 15 лет суммы... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T06:18+0300

2026-04-07T06:18+0300

2026-04-07T06:18+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Россия в феврале 2026 года увеличила импорт хмельного экстракта из США, который используется в том числе для изготовления пива, до максимальной за 15 лет суммы - более 800 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, российские компании ввезли хмельной экстракт на 819,3 тысячи долларов, в феврале прошлого года поставок не было. В результате сумма закупок стала максимальной с июня 2011 года, когда импорт достиг 968,1 тысячи долларов. По итогам февраля Россия стала седьмым крупнейшим покупателем хмельного экстракта из Штатов с долей в 5,5% от всех поставок. В топ-3 вошли Мексика (18,4%), Бельгия (12,7%) и Бразилия (8,6%).

сша

мексика

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, мексика, бельгия