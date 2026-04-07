Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"М.Видео" может закрыть 20-30% своих магазинов в России в 2026 году - 07.04.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" может закрыть 20-30% своих магазинов в России в 2026 году
2026-04-07T07:15+0300
07:15 07.04.2026
 
"М.Видео" может закрыть 20-30% своих магазинов в России в 2026 году

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сеть магазинов бытовой техники и электроники "М.Видео" может закрыть 20-30% своих точек в России в 2026 году, сообщила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
По ее словам, сегмент бытовой техники испытывает серьезное давление в первую очередь из-за онлайн-платформ с их ценовой диспозицией. Интернет-площадки, особенно маркетплейсы, систематически предлагают более низкую стоимость, делая офлайн-точки все менее конкурентными и экономически неэффективными.
"Мы уже наблюдаем конкретные планы одного из ключевых игроков рынка – "М.Видео" – по сокращению физической розницы. Исходя из этих планов, закрытия магазинов ретейлера в 2026 году могут составить 20–30% от текущего количества офлайн-точек", – рассказала Хакбердиева, уточнив, что всего в России работает более 880 магазинов сети.
Однако закрытия связаны не только с давлением онлайна, но и с тем, что "М.Видео" переходит в другой формат, отметила директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова. "В тех магазинах, которые сохраняются, появляется одежда. То есть "М.Видео" — это уже не только магазин техники, а маркетплейс по продаже самой разной продукции. Они вошли в период трансформации, офлайн-формат у них тоже заметно меняется, поэтому здесь совпало сразу несколько факторов", – объяснила она.   
 
