https://1prime.ru/20260407/rossija-868972197.html

"М.Видео" может закрыть 20-30% своих магазинов в России в 2026 году

Сеть магазинов бытовой техники и электроники "М.Видео" может закрыть 20-30% своих точек в России в 2026 году, сообщила РИА Недвижимость региональный директор...

2026-04-07T07:15+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868972197.jpg?1775535357

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Сеть магазинов бытовой техники и электроники "М.Видео" может закрыть 20-30% своих точек в России в 2026 году, сообщила РИА Недвижимость региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, сегмент бытовой техники испытывает серьезное давление в первую очередь из-за онлайн-платформ с их ценовой диспозицией. Интернет-площадки, особенно маркетплейсы, систематически предлагают более низкую стоимость, делая офлайн-точки все менее конкурентными и экономически неэффективными. "Мы уже наблюдаем конкретные планы одного из ключевых игроков рынка – "М.Видео" – по сокращению физической розницы. Исходя из этих планов, закрытия магазинов ретейлера в 2026 году могут составить 20–30% от текущего количества офлайн-точек", – рассказала Хакбердиева, уточнив, что всего в России работает более 880 магазинов сети. Однако закрытия связаны не только с давлением онлайна, но и с тем, что "М.Видео" переходит в другой формат, отметила директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова. "В тех магазинах, которые сохраняются, появляется одежда. То есть "М.Видео" — это уже не только магазин техники, а маркетплейс по продаже самой разной продукции. Они вошли в период трансформации, офлайн-формат у них тоже заметно меняется, поэтому здесь совпало сразу несколько факторов", – объяснила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, м.видео