https://1prime.ru/20260407/rossiya-868975456.html
"Станет сюрпризом". Заявление посла России вызвало тревогу на Западе
Комментарий российского посла в Великобритании Андрея Келина следует рассматривать как предупреждение Лондону о возможных последствиях захвата судов, сообщает... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T11:19+0300
лондон
оон
запад
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:138:1512:989_1920x0_80_0_0_1bfbd2ac32400ec05b9e11f209bc289d.jpg
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Комментарий российского посла в Великобритании Андрея Келина следует рассматривать как предупреждение Лондону о возможных последствиях захвата судов, сообщает Daily Express. "Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым "теневым флотом", — говорится в статье.Издание также цитирует Келина, который подчеркнул, что предпринимаемые меры "станут сюрпризом" для Лондона. В марте британское правительство объявило, что её военные смогут досматривать суда, находящиеся под санкциями, если они проходят транзитом через её территориальные воды. Российский дипломат назвал планы Лондона в отношении захватов нарушающими как букву, так и дух Конвенции ООН по морскому праву. Келин также отметил, что за попытки захватить суда, связанные с Россией, Британии придётся заплатить очень высокую цену.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_47ce9758b13cc51a3fe037dee3468c50.jpg
