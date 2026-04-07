"Станет сюрпризом". Заявление посла России вызвало тревогу на Западе

Комментарий российского посла в Великобритании Андрея Келина следует рассматривать как предупреждение Лондону о возможных последствиях захвата судов, сообщает... | 07.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Комментарий российского посла в Великобритании Андрея Келина следует рассматривать как предупреждение Лондону о возможных последствиях захвата судов, сообщает Daily Express. "Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым "теневым флотом", — говорится в статье.Издание также цитирует Келина, который подчеркнул, что предпринимаемые меры "станут сюрпризом" для Лондона. В марте британское правительство объявило, что её военные смогут досматривать суда, находящиеся под санкциями, если они проходят транзитом через её территориальные воды. Российский дипломат назвал планы Лондона в отношении захватов нарушающими как букву, так и дух Конвенции ООН по морскому праву. Келин также отметил, что за попытки захватить суда, связанные с Россией, Британии придётся заплатить очень высокую цену.

