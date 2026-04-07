"Станет сюрпризом". Заявление посла России вызвало тревогу на Западе - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/rossiya-868975456.html
"Станет сюрпризом". Заявление посла России вызвало тревогу на Западе
"Станет сюрпризом". Заявление посла России вызвало тревогу на Западе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:138:1512:989_1920x0_80_0_0_1bfbd2ac32400ec05b9e11f209bc289d.jpg
https://1prime.ru/20260404/dmitriev-868909659.html
https://1prime.ru/20260405/sukhogruz-868930780.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862868370_0:0:1512:1134_1920x0_80_0_0_47ce9758b13cc51a3fe037dee3468c50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
11:19 07.04.2026
 
"Станет сюрпризом". Заявление посла России вызвало тревогу на Западе

Express: РФ сделала предупреждение Британии о последствиях захвата российских судов

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Комментарий российского посла в Великобритании Андрея Келина следует рассматривать как предупреждение Лондону о возможных последствиях захвата судов, сообщает Daily Express.
"Дипломат предупредил, что Москва ответит на попытки британских властей задержать танкеры, связанные с так называемым "теневым флотом", — говорится в статье.
Издание также цитирует Келина, который подчеркнул, что предпринимаемые меры "станут сюрпризом" для Лондона.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
Дмитриев: Британия станет второй пострадавшей от кризиса страной Европы
4 апреля, 19:53
В марте британское правительство объявило, что её военные смогут досматривать суда, находящиеся под санкциями, если они проходят транзитом через её территориальные воды.
Российский дипломат назвал планы Лондона в отношении захватов нарушающими как букву, так и дух Конвенции ООН по морскому праву. Келин также отметил, что за попытки захватить суда, связанные с Россией, Британии придётся заплатить очень высокую цену.
Сухогруз - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2026
Британия сообщила об обстреле сухогруза в порту Хаур-Факкан в ОАЭ
5 апреля, 20:17
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала