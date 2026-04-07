На Западе сделали заявление о войне с Россией - 07.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о войне с Россией
На Западе сделали заявление о войне с Россией - 07.04.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о войне с Россией
Европа готовится к войне с Россией, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
2026-04-07T16:45+0300
2026-04-07T16:45+0300
мировая экономика
германия
европа
мария захарова
бундесвер
мид рф
ес
брюссель
общество
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Европа готовится к войне с Россией, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян."Берлин "на всякий случай" готовит Бундесвер к численности в 270 000 человек и ограничивает свободу своих граждан в связи с Россией. ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение", — написал он в социальной сети X.Французский политик охарактеризовал эти действия как самоубийственную эскалацию со стороны Брюсселя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об ограничении права выезда мужчин призывного возраста из ФРГ, сказав, что в Германии забыли уроки истории.Портал немецкой газеты Frankfurter Rundschau сообщал, что Берлин ужесточ правила выезда для мужчин призывного возраста: вступившие в силу с 2026 года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца. После вызванного этим сообщением общественного резонанса агентство DPA со ссылкой на представителя германского минобороны сообщило, что выезжать пока можно будет без разрешения бундесвера, но лишь до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной.
германия
европа
брюссель
мировая экономика, германия, европа, мария захарова, бундесвер, мид рф, ес, брюссель, общество
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Мария Захарова, Бундесвер, МИД РФ, ЕС, Брюссель, Общество
16:45 07.04.2026
 
На Западе сделали заявление о войне с Россией

Дюпон-Эньян: Европа готовится к войне с Россией

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Европа готовится к войне с Россией, заявил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Берлин "на всякий случай" готовит Бундесвер к численности в 270 000 человек и ограничивает свободу своих граждан в связи с Россией. ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение", — написал он в социальной сети X.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
"Умирает от множества ран". Ситуация на Украине поразила журналиста
Вчера, 23:26
Французский политик охарактеризовал эти действия как самоубийственную эскалацию со стороны Брюсселя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об ограничении права выезда мужчин призывного возраста из ФРГ, сказав, что в Германии забыли уроки истории.
Портал немецкой газеты Frankfurter Rundschau сообщал, что Берлин ужесточ правила выезда для мужчин призывного возраста: вступившие в силу с 2026 года изменения закона о воинской обязанности теперь обязывают мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца. После вызванного этим сообщением общественного резонанса агентство DPA со ссылкой на представителя германского минобороны сообщило, что выезжать пока можно будет без разрешения бундесвера, но лишь до тех пор, пока военная служба в стране остается добровольной.
Мировая экономикаГЕРМАНИЯЕВРОПАМария ЗахароваБундесверМИД РФЕСБрюссельОбщество
 
 
