Ультиматум России балтийским странам напугал Запад
Россия выступила с предупреждением в адрес балтийских стран о последствиях разрешения пролета украинских беспилотников над их территорией, пишет The Times.
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия выступила с предупреждением в адрес балтийских стран о последствиях разрешения пролета украинских беспилотников над их территорией, пишет The Times. "Москва предупредила государства-члены НАТО в Балтийском регионе, что они получат ответ, если позволят Украине использовать свое воздушное пространство для атак беспилотников по России", — сообщается в статье. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила 25 марта, что украинский дрон пересек латвийскую границу и упал рядом с территорией, граничащей с Белоруссией. Латвийские вооруженные силы на платформе Х поделились, что ведут расследование инцидента на месте падения беспилотника в Краславском крае. Днем ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что аналогичный случай произошел в их стране. В ночь на вторник украинский дрон, отклонившийся от курса, оказался на территории Литвы и взорвался в Варенском районе на юге. Накануне Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, заявила, что если государства Балтии проигнорируют предупреждения Москвы о пролете украинских БПЛА, они столкнутся с ответными мерами.
