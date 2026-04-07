"Пора решать". Слова премьера Японии о России вызвали переполох в Сети - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Пора решать". Слова премьера Японии о России вызвали переполох в Сети
"Пора решать". Слова премьера Японии о России вызвали переполох в Сети

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan бурно обсуждают обещание премьер-министра Японии Санаэ Такаити принять решение по вопросу возобновления поставок российской нефти.
"Безусловно, импорт российской нефти отвечает национальным интересам Японии. Более того, мы должны каким-то образом повлиять на Украину, которая наглым образом игнорирует указания Соединенных Штатов и пытается атаковать российские нефтяные терминалы. Не хотелось бы лишиться такого шанса. Япония вкупе с другими странами "Большой семерки" должны прекратить нападки Киева", — написал один комментатор.
Киевом пора что-то решать. Их безрассудность угрожает тем самым национальным интересам Японии, о которых наконец-то заговорила премьер-министр Санаэ Такаити. Это уже не только наша проблема, это прямая угроза странам всего международного сообщества. Нельзя потакать обнаглевшей Украине только потому, что она якобы является жертвой "российской агрессии" Киев критикует Россию, но сам делает куда более страшные вещи. Вот это двойные стандарты, снимаю шляпу!" — отметил другой.
"Ой, а куда же делись сторонники Украины? Они так болели душой за несчастную страну, неужели... взяли и решили, что российская нефть им дороже? Какое классическое "Вы не понимаете, это другое", каждый раз приятно посмотреть", — обрушился с критикой третий.
"Если Россия сможет продать нам свою нефть, следует поторопиться с закупками. Это нужно ради благополучия нашего народа. Сколько можно скакать на задних лапках перед Соединенными Штатами?" — заключил еще один пользователь.
Санаэ Такаити 7 апреля выступила на заседании Бюджетного комитета Палаты советников, где обсуждался вопрос возобновления импорта российской нефти на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Она пообещала принять решение по этому вопросу исходя из того, что будет "наиболее эффективным для достижения устойчивого мира на Украине и что будет отвечать национальным интересам Японии".
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все они проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
