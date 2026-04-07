СберСтрахование жизни выплатила россиянам 6,8 млрд рублей с начала года - 07.04.2026, ПРАЙМ
СберСтрахование жизни выплатила россиянам 6,8 млрд рублей с начала года
2026-04-07T18:26+0300
2026-04-07T19:47+0300
МОСКВА, 7 апреля – ПРАЙМ. СберСтрахование жизни с января по март 2026 года оказала финансовую поддержку россиянам по 28,6 тысячам страховым случаям, выплатив 6,8 миллиарда рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года объём выплат вырос на 13,5%, сообщила страховая компания.Наибольший объём средств в регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, был направлен жителям Ростовской области, Башкирии, Краснодара, Приморья и Кемеровской области. В числе значимых выплат — закрытие ипотечного кредита мужчины из Саратова на сумму 16 миллионов рублей в связи с получением инвалидности второй группы. Семья владельца программы накопительного страхования жизни из Новосибирска получила 12,3 миллиона рублей. Заёмщик из Перми закрыл потребительский кредит на сумму 2,3 миллиона рублей с помощью полиса кредитного страхования жизни.Как отмечается в сообщении компании, выплаты по кредитному страхованию жизни, направляемые на поддержку россиян в сложные моменты, являются самыми крупными. С июня 2025 года заёмщики получают выплаты по этим страховкам всего за 5 минут в случае временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также ухода из жизни.Подать заявление на выплату при наступлении страхового события можно в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни с помощью онлайн-ассистента за считанные минуты.
18:26 07.04.2026 (обновлено: 19:47 07.04.2026)
 
СберСтрахование жизни выплатила россиянам 6,8 млрд рублей с начала года

