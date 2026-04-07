Вкладчиков предупредили, кому пора закрывать накопительный счет

В марте российские банки вновь пересмотрели условия по накопительным счетам в сторону уменьшения доходности. Некоторым вкладчикам уже сейчас стоит задуматься о... | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T03:03+0300

финансы

банки

накопительный счет

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В марте российские банки вновь пересмотрели условия по накопительным счетам в сторону уменьшения доходности. Некоторым вкладчикам уже сейчас стоит задуматься о закрытии таких счетов и перехода на альтернативные инструменты. О том, кому пора менять стратегию сбережений, агентству “Прайм” рассказала директор по коммуникациям Сравни Юлия Зотова.По словам эксперта, снижение ставок по накопительным счетам — не случайность, а часть более широкой тенденции на финансовом рынке. Банк России скорректировал ключевую ставку, что неизбежно отражается на всем сегменте сбережений. Накопительные счета исторически были одним из самых гибких способов держать деньги под процент: по ним можно свободно пополнять и снимать средства. Однако с начала года банки активнее адаптируют условия к общей монетарной политике, снижая ставки."Важно понимать, что накопительный счет — это не фиксированный долгосрочный вклад с "вечной ставкой". Процент по нему может меняться в любой момент, и в условиях снижения ставок клиенты чаще всего получают меньше, чем ожидали при открытии счета. Именно поэтому сейчас стоит пересмотреть, какой доход вы реально получаете по текущим накопительным продуктам", — пояснила Зотова.Счет имеет смысл оставить, если вы цените максимальную ликвидность и быстрый доступ к деньгам (например, для резерва на непредвиденные расходы).А вот закрыть его стоит в двух случаях. Первый: доходность по накопительному счету уже существенно ниже аналогичных коротких депозитов, и вы готовы зафиксировать средства на определенный срок. Второй: счет используется только для хранения без реальной необходимости в доступе к средствам. В этом случае максимально выгодны сейчас краткосрочные вклады, где банки предлагают фиксированные условия выше, чем по накопительным продуктам, заключила Юлия Зотова.

