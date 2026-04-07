СМИ: рост цен на топливо совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше - 07.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: рост цен на топливо совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше
СМИ: рост цен на топливо совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше

BiznesAlert: рост цен на топливо совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше

ВАРШАВА, 7 апр - ПРАЙМ. Рост цен на топливо парадоксально совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше, сообщает издание BiznesAlert.
В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара).
"Несмотря на войну в Персидском заливе и связанный с ней рекордный рост цен на топливо, поляки бросились покупать легковые автомобили. В марте 2026 года количество регистраций во второй раз в истории польского рынка превысило отметку в 60 тысяч единиц", - говорится в сообщении.
При этом в начале текущего года, когда роста цен на топливо не наблюдалось, наоборот, наблюдался спад продаж легковых автомобилей.
"Плохое начало 2026 года никак не предвещало такого поворота событий. Ведь в январе мы зафиксировали падение числа регистраций легковых автомобилей на целых 9% в годовом исчислении. По сравнению с рекордным декабрем, когда с автосалонов выехало 67778 автомобилей, спад составил 40,7%. Февраль принес восстановление - количество регистраций составило 47462 единицы, что на 6% больше, чем годом ранее, и на 17,8% больше, чем в январе. Благодаря этому удалось в значительной степени восстановить потери, и по итогам двух месяцев минус составил всего 1,5%", - говорится в сообщении.
 
