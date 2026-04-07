https://1prime.ru/20260407/smi-868967607.html

СМИ: рост цен на топливо совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше

Рост цен на топливо парадоксально совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше, сообщает издание BiznesAlert.

2026-04-07T01:07+0300

бизнес

энергетика

экономика

польша

персидский залив

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868967607.jpg?1775513235

ВАРШАВА, 7 апр - ПРАЙМ. Рост цен на топливо парадоксально совпал с рекордными продажами автомобилей в Польше, сообщает издание BiznesAlert. В Польше 26 марта был зафиксирован исторический рекорд стоимости дизтоплива, которое подорожало в среднем на 93 гроша за неделю (0,25 доллара). В последнем отчете говорится о средней цене в стране на уровне 8,69 злотого (2,36 доллара). При этом литр 95-го бензина в настоящее время стоит в среднем 7,14 злотого (1,94 доллара), подорожав на 35 грошей за неделю (0,1 доллара). "Несмотря на войну в Персидском заливе и связанный с ней рекордный рост цен на топливо, поляки бросились покупать легковые автомобили. В марте 2026 года количество регистраций во второй раз в истории польского рынка превысило отметку в 60 тысяч единиц", - говорится в сообщении. При этом в начале текущего года, когда роста цен на топливо не наблюдалось, наоборот, наблюдался спад продаж легковых автомобилей. "Плохое начало 2026 года никак не предвещало такого поворота событий. Ведь в январе мы зафиксировали падение числа регистраций легковых автомобилей на целых 9% в годовом исчислении. По сравнению с рекордным декабрем, когда с автосалонов выехало 67778 автомобилей, спад составил 40,7%. Февраль принес восстановление - количество регистраций составило 47462 единицы, что на 6% больше, чем годом ранее, и на 17,8% больше, чем в январе. Благодаря этому удалось в значительной степени восстановить потери, и по итогам двух месяцев минус составил всего 1,5%", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

