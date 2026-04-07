https://1prime.ru/20260407/smi-868970368.html

СМИ узнали, почему министр войны США продал акции оборонных компаний

Министр обороны США Пит Хегсет продал акции крупнейших американских оборонных компаний, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell, чтобы...

2026-04-07T04:53+0300

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868970368.jpg?1775530996

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет продал акции крупнейших американских оборонных компаний, в том числе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell, чтобы избежать конфликта интересов, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы. Поводом для анализа финансовой истории министра послужило недавнее расследование газеты Financial Times, в котором издание утверждало, что брокер Хегсета пытался вложить крупные суммы в оборонный фонд BlackRock незадолго до начала военной операции США против Ирана. Пентагон отверг эти обвинения как полностью сфабрикованные. Как выяснило РИА Новости, еще до вступления в должность, 10 января 2025 года, Хегсет подписал этическое соглашение, обязавшись не участвовать в делах, способных повлиять на его финансовые интересы. Став министром обороны 25 января, он был обязан привести свой портфель в соответствие с этими требованиями - и уже 7 февраля продал акции Lockheed Martin, Northrop Grumman и Honeywell. Помимо этого, Хегсет продал доли в частных инвестиционных фондах Blackstone и KKR, имеющих значительные вложения в оборонную отрасль. Позднее, 24 марта 2025 года, последовала более масштабная распродажа: министр избавился от акций Apple, Amazon и Microsoft. Значительная часть активов, включая акции оборонных компаний, находилась на частном пенсионном счету супруги Хегсета. По американскому законодательству об этике, активы супруга приравниваются к активам самого чиновника. До прихода в Пентагон Хегсет заработал 4,6 миллиона долларов в Fox News за 2022-2024 годы, а также не менее 1,5 миллиона долларов от книжных гонораров, аренды недвижимости и выступлений, в том числе 150 тысяч долларов за одну лекцию, выяснило РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

