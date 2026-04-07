СМИ: в Британии ошибочно выплатили пособия умершим - 07.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: в Британии ошибочно выплатили пособия умершим
11:15 07.04.2026
 
СМИ: в Британии ошибочно выплатили пособия умершим

Telegraph: в Британии ошибочно выплатили пособия умершим на миллиард долларов

ЛОНДОН, 7 апр – ПРАЙМ. Британское министерство труда и пенсий с 2021 года ошибочно выплатило пособий более чем на 1 миллиард долларов уже умершим гражданам, пишет издание Telegraph.
"В результате дорогостоящей ошибки, министерство труда и пенсий выплатило 850 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиард долларов – ред.) в виде пособий получателям уже после их смерти", - говорится в статье.
Как пишет газета, неизвестно, каких именно видов пособий коснулись 2,6 миллиона ошибок с 2021 года, но предполагается, что они затронули пособия по безработице, выплаты пенсий и пособия людям с психическими заболеваниями. Властям удалось вернуть менее половины из неправомерно выделенной суммы. При этом социальные пособия обходятся британским налогоплательщикам примерно в 300 миллиардов фунтов стерлингов (около 400 миллиардов долларов) в год.
"Предполагается, что переплаты пособий были произведены сотрудниками министерства труда и пенсий тогда, когда уведомление о смерти заявителя было получено слишком поздно, чтобы остановить выплаты, или поступило в момент выплаты", - говорится в статье.
За 2025 год власти переплатили гражданам лишних 9,5 миллиарда фунтов стерлингов пособий. Более двух третей от этой суммы связаны с мошенничеством, 20% - с ошибками заявителя, пишет газета.
Как отмечает издание, в данные о переплатах не включены пособия на зимнее отопление, которые также поступали на счета умерших заявителей. С апреля 2023 года около 27 миллионов фунтов стерлингов в виде выплат на зимнее топливо были отправлены почти 83 тысячам умерших людей.
