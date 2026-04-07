Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях за прошлый год

Совкомбанк по итогам 2025 года направил 3 миллиарда рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 благотворительных организаций по всей стране. Банк | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T15:11+0300

МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк по итогам 2025 года направил 3 миллиарда рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 благотворительных организаций по всей стране. Банк продолжил развивать экосистему поддержки некоммерческих организаций (НКО), сочетая прямую помощь с цифровыми сервисами для фондов, доноров и партнеров, говорится в "Отчете добра" кредитной организации."В Совкомбанке мы создаем не просто отдельные благотворительные проекты, а полноценную экосистему добра. В 2025 году мы направили 3 миллиарда рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций, а к нашим инициативам присоединились 373 тысячи доноров", — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.В рамках проекта "Технологии Добра", который банк развивает совместно с фондом "Сколково", совокупная рыночная стоимость услуг, бесплатно предоставленных НКО в 2025 году, составила 420 миллионов рублей. Еще одним важным инструментом социальных инвестиций стала платформа "Совкомбанк про добро": по итогам года общий объем помощи фондам через нее достиг 192,4 млн рублей, что на 68% больше, чем годом ранее.Как подчеркнул Хотимский, когда банк создает удобные и понятные инструменты помощи, к добрым делам подключаются сотни тысяч людей, а НКО имеют больше возможностей для устойчивого развития и поддержки своих подопечных.

