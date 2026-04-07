Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях за прошлый год - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/sovkombank-868979948.html
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях за прошлый год
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях за прошлый год
финансы
сергей хотимский
совкомбанк
нко
сколково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_58fbb33ce6a49d46d7de8cb2c54244c8.jpg
https://1prime.ru/20260402/sovkombank-868835808.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860750587_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_67b02a8f232b1dbeddef1534cd72d8f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:11 07.04.2026
 
Совкомбанк отчитался о социальных инвестициях за прошлый год

Совкомбанк направил три миллиарда рублей на социальные инвестиции в 2025 году

© Фото : Наталья КарноваСовкомбанк
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
© Фото : Наталья Карнова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Совкомбанк по итогам 2025 года направил 3 миллиарда рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 благотворительных организаций по всей стране. Банк продолжил развивать экосистему поддержки некоммерческих организаций (НКО), сочетая прямую помощь с цифровыми сервисами для фондов, доноров и партнеров, говорится в "Отчете добра" кредитной организации.
"В Совкомбанке мы создаем не просто отдельные благотворительные проекты, а полноценную экосистему добра. В 2025 году мы направили 3 миллиарда рублей на социальные инвестиции, поддержку получили 1 567 организаций, а к нашим инициативам присоединились 373 тысячи доноров", — отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
В рамках проекта "Технологии Добра", который банк развивает совместно с фондом "Сколково", совокупная рыночная стоимость услуг, бесплатно предоставленных НКО в 2025 году, составила 420 миллионов рублей. Еще одним важным инструментом социальных инвестиций стала платформа "Совкомбанк про добро": по итогам года общий объем помощи фондам через нее достиг 192,4 млн рублей, что на 68% больше, чем годом ранее.
Как подчеркнул Хотимский, когда банк создает удобные и понятные инструменты помощи, к добрым делам подключаются сотни тысяч людей, а НКО имеют больше возможностей для устойчивого развития и поддержки своих подопечных.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала