Назван способ накопить на первоначальный взнос по ипотеке

2026-04-07T05:18+0300

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Накопить на первоначальный взнос по ипотеке могут даже россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей, если будут откладывать по 3 тысячи рублей в месяц на программу долгосрочных накоплений, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. "Программа долгосрочных сбережений (ПДС) изначально создавалась как универсальный инструмент накоплений", - рассказал Беляков. По его словам, россияне, независимо от пола, возраста и уровня дохода, могут с ее помощью сформировать капитал для разных финансовых целей. "Например, накопить на первоначальный взнос по ипотеке, оплатить обучение себе или детям, создать резерв для комфортной жизни после завершения карьеры или собрать средства на крупные покупки и путешествия", - пояснил он. Программа предполагает со финансирование государством накоплений граждан. "Для получения наибольшей выгоды достаточно делать взносы в объеме, необходимом для получения максимального софинансирования, которое составляет 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия в программе", - указал глава ассоциации. "Размер взносов будет зависеть от доходов участника: при доходе до 80 тысяч рублей в месяц можно отчислять по 3 тысячи рублей в месяц, при доходе от 80 до 150 тысяч рублей в месяц – по 6 тысяч рублей в месяц, при доходе свыше 150 тысяч – по 12 тысяч рублей ежемесячно", - добавил Беляков. Так, по его словам, человек с доходом до 80 тысяч за 15 лет соберет на счете почти 2,3 миллиона рублей, вложив всего 540 тысяч рублей собственных средств. Человек с доходом от 80 до 150 тысяч накопит почти 3,6 миллиона рублей при собственных вложениях в 1 миллион рублей. Человек с доходом свыше 150 тысяч – 6,2 миллиона при вложениях 2,1 миллиона рублей. "Получается, первый умножит свой капитал более чем в четыре раза, второй – более чем в три раза, третий – почти в три раза. Такой результат связан, в первую очередь, с участием государства, а также с эффектом сложного процента, когда на полученную прибыль тоже начисляется доход", - объяснил он. Беляков добавил, что в его расчетах учтено реинвестирование налоговых вычетов, которые предоставляются участникам программы. "Это означает, что возвращенные государством средства не тратятся, а сразу возвращаются в ПДС и начинают приносить доход вместе с основными накоплениями. Такой подход делает процесс еще более эффективным и помогает быстрее достигать финансовых целей", – сказал он. Приведенные расчеты ориентированы на среднюю доходность 10% годовых. При этом глава ассоциации напомнил, что реальная средняя доходность ПДС в 2024-2025 годах была около 20%. "Это значит, что даже при частичном сохранении текущей высокой доходности итоговая сумма на счете участника может оказаться значительно больше, чем в базовом прогнозе", - отметил он. Эксперт также подчеркнул, что ПДС показывает максимальную эффективность при последовательной реализации стратегии на протяжении всего срока участия. "Именно поэтому для достижения максимальных финансовых результатов рекомендуется рассматривать эти накопления как неприкосновенный резерв на будущее. Чтобы получить заявленную выгоду, важно придерживаться выбранного горизонта инвестирования и не изымать деньги раньше срока", – указал он.

