Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии позорными - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/ssha-868981350.html
Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии позорными
Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии позорными
2026-04-07T15:28+0300
мировая экономика
общество
брюссель
венгрия
сша
джей ди вэнс
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145407_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b406d26365cd1a7c90b3e2ad3b754575.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c0b97d3e9452036f71b5ab87ec8a97b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мировая экономика, Общество , Брюссель, ВЕНГРИЯ, США, Джей Ди Вэнс, Виктор Орбан
15:28 07.04.2026
 
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 7 апр - ПРАЙМ. Вашингтон считает позороными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы считаем вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорным", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров.
Вэнс добавил, что не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдать свои голоса.
"Я бы призвал бюрократов в Брюсселе делать то же самое", - подчеркнул вице-президент США.
Вэнс прибыл в Будапешт с официальным двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Перед вылетом он заявил, что заметную часть переговоров наряду с двусторонними отношениями займут темы Европы и Украины.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала