Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешиваться в выборы в Венгрии позорными
Вашингтон считает позороными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T15:28+0300
БУДАПЕШТ, 7 апр - ПРАЙМ. Вашингтон считает позороными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы считаем вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорным", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров. Вэнс добавил, что не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдать свои голоса. "Я бы призвал бюрократов в Брюсселе делать то же самое", - подчеркнул вице-президент США. Вэнс прибыл в Будапешт с официальным двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Перед вылетом он заявил, что заметную часть переговоров наряду с двусторонними отношениями займут темы Европы и Украины.
