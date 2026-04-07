В США резко высказались об отношениях с Россией

В США резко высказались об отношениях с Россией - 07.04.2026, ПРАЙМ

В США резко высказались об отношениях с Россией

НАТО виновна в событиях Майдана в 2014 году и в начале конфликта на Украине в 2022 году, поскольку она намеренно искала себе врага в лице России, заявил...

2026-04-07T21:24+0300

2026-04-07T21:24+0300

2026-04-07T21:24+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. НАТО виновна в событиях Майдана в 2014 году и в начале конфликта на Украине в 2022 году, поскольку она намеренно искала себе врага в лице России, заявил экс-подполковник США Дэниел Дэвис в соцсети X."Мы отвергли возможность создания общеевропейской архитектуры безопасности, которая бы включала в себя все государства <…> и могла бы сдерживать весь континент, потенциально предотвратив как события Майдана в 2014 году, так и конфликт на Украине в 2022 году. Но нет, мы искали врага и в конце концов его нашли. Теперь нам остается только надеяться, что все более отчаявшиеся европейские силы НАТО не начнут искать других "монстров", чтобы попытаться уничтожить их и втянуть в войну всех нас, а не только Украину", — написал он.По словам эксперта, Альянс сейчас представляет собой "анахронизм, отчаянно ищущий повод, чтобы доказать свою актуальность".В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Военный блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, москва, владимир путин, нато