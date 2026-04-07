Суд подтвердил нарушение "Аксельфармом" патента Pfizer на лекарство от рака
2026-04-07T13:16+0300
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам согласился с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, установившей, что производитель лекарств "Аксельфарм" нарушил патент американской компании Pfizer на действующее вещество "Бозутиниб", которое применяется в противоопухолевых препаратах, следует из материалов, изученных РИА Новости. ФАС России, рассмотрев в 2024 году обращение Pfizer и связанных с ней структур, пришла к выводу, что "Аксельфарм" вводом в оборот своего дженерика "Бозутиниб" нарушил действовавший до сентября 2024 года патент Pfizer, которая поставляет на российский рынок препарат "Бозулиф" с тем же действующим веществом. ФАС признала "Аксельфарм" нарушителем закона о защите конкуренции и предписала ему перечислить в федеральный бюджет около 41 миллиона рублей дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Компания оспорила решение и предписание ведомства в суде. Арбитражный суд Москвы не нашел оснований для их отмены. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции отменил и признал акты ФАС незаконными. Апелляционный суд решил, что ведомство неправильно применило нормы о недобросовестной конкуренции, установив, что конкурентом "Аксельфарма" является ООО "Пфайзер Инновации", импортер и дистрибьютор "Бозулифа", а не владелец патента – американская Wyeth Holdings. По мнению апелляции "именно патентовладелец должен рассматриваться как конкурент". Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев во вторник кассационные жалобы ФАС России, ООО "Пфайзер Инновации", Wyeth Holdings, компаний группы "Фармстандарт", дистрибьютора и фасовщика оригинального препарата "Бозулиф", отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.
