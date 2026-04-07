"Громко хлопнуть дверью". В США испугались плана Трампа по Ирану - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Громко хлопнуть дверью". В США испугались плана Трампа по Ирану
2026-04-07T16:42+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Дональд Трамп может приказать американским военным нанести ядерный удар по Ирану, пишет The American Conservative."Даже если Трамп и не планировал бы уничтожить Иран или не рассчитывал добиться его полной капитуляции, ядерный удар все равно мог бы помочь ему достичь одну из его явных целей. По мнению военных аналитиков, Трамп хочет выйти из войны с Ираном, но считает, что для этого ему нужно уйти, громко хлопнув дверью", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, глава Белого дома израсходовал все методы для эскалации ближневосточного конфликта, и на руках у него остался лишь один вариант — разыграть ядерную карту.Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
https://1prime.ru/20260407/iran-868972469.html
https://1prime.ru/20260406/iran-868965977.html
Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, The American Conservative, Тегеран
16:42 07.04.2026
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
"Окончательная точка". На Западе рассказали, как Иран лишил США шансов
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
"А можно перенести?" Иран с иронией ответил на угрозу Трампа "обрушить ад"
