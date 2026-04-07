"Время для геноцида". Слова Трампа об Иране ужаснули Запад
"Время для геноцида". Слова Трампа об Иране ужаснули Запад - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Время для геноцида". Слова Трампа об Иране ужаснули Запад
Дональд Трамп готовится к массовому уничтожению иранцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T16:43+0300
2026-04-07T16:43+0300
2026-04-07T16:43+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Дональд Трамп готовится к массовому уничтожению иранцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."США назначили время для геноцида народа Ирана: вторник, 20:00 по восточному времени (8 апреля 3:00 по московскому времени — Прим. Ред.)", — написал он в социальной сети X, комментируя угрозу главы Белого дома.Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
общество , иран, запад, дональд трамп, ормузский пролив, мировая экономика
Общество , ИРАН, ЗАПАД, Дональд Трамп, Ормузский пролив, Мировая экономика
"Время для геноцида". Слова Трампа об Иране ужаснули Запад
Диесен: Трамп установил время для совершения геноцида против иранцев