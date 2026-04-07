https://1prime.ru/20260407/tramp-868983338.html

"Сегодня ночью". Трамп сделал громкое заявление об Иране

"Сегодня ночью". Трамп сделал громкое заявление об Иране - 07.04.2026, ПРАЙМ

"Сегодня ночью". Трамп сделал громкое заявление об Иране

Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.

2026-04-07T16:47+0300

2026-04-07T16:47+0300

2026-04-07T16:47+0300

мировая экономика

иран

сша

ормузский пролив

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп."Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — написал он в социальной сети Truth Social.Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.

иран

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп