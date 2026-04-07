"Сегодня ночью". Трамп сделал громкое заявление об Иране - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Сегодня ночью". Трамп сделал громкое заявление об Иране
Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп. | 07.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп."Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — написал он в социальной сети Truth Social.Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
"Сегодня ночью". Трамп сделал громкое заявление об Иране

Трамп заявил, что может уничтожить иранскую цивилизацию

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Иранская цивилизация может быть полностью уничтожена, заявил президент США Дональд Трамп.
"Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", — написал он в социальной сети Truth Social.
Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
