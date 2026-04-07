"Грех и безумие". В США призвали избавиться от Трампа из-за угрозы Ирану

Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин призвала отстранить главу Белого дома из-за его угрозы уничтожить...

2026-04-07T17:25+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Экс-конгрессвумен и бывшая союзница президента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин призвала отстранить главу Белого дома из-за его угрозы уничтожить иранскую цивилизацию."Двадцать пятая поправка к Конституции США! Ни одна бомба не упала на Америку. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие", — написала он в социальной сети X.Во вторник американский лидер написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

