"Конец эпохи". Заявление Трампа об Иране ужаснуло Британию - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Конец эпохи". Заявление Трампа об Иране ужаснуло Британию
Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации может стать исторической вехой в конфликте на Ближнем Востоке, такое... | 07.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации может стать исторической вехой в конфликте на Ближнем Востоке, такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х."Ночь, которая может все изменить. &lt;…&gt; Эти слова нельзя игнорировать. Они сигнализируют о моменте, имеющем важное значение — историческое, глобальное и необратимое. &lt;…&gt; Мы являемся свидетелями возможного конца эпохи и рождения чего-то совершенно нового", — высказался он.По мнению политика, сегодняшняя ночь может стать поворотным моментом не только для Ирана, но и для всего мира.Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
21:26 07.04.2026
 
"Конец эпохи". Заявление Трампа об Иране ужаснуло Британию

Фергюсон: угроза Трампа уничтожить Иран означает приближение конца эпохи

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о возможном уничтожении иранской цивилизации может стать исторической вехой в конфликте на Ближнем Востоке, такое мнение выразил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х.
"Ночь, которая может все изменить. <…> Эти слова нельзя игнорировать. Они сигнализируют о моменте, имеющем важное значение — историческое, глобальное и необратимое. <…> Мы являемся свидетелями возможного конца эпохи и рождения чего-то совершенно нового", — высказался он.
По мнению политика, сегодняшняя ночь может стать поворотным моментом не только для Ирана, но и для всего мира.
Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
