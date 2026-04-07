"Отличная идея". Такер Карлсон заявил о религиозной войне из-за Трампа
2026-04-07T21:30+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может спровоцировать религиозную войну своими насмешками над Аллахом, заявил американский журналист Такер Карлсон, комментируя его грубое требование открыть Ормузский пролив."Кем ты себя возомнил? Ты публикуешь твит с нецензурным словом в пасхальное утро? <…> Очевидно, ты насмехаешься над религией Ирана. Ладно, если ты хочешь религиозную войну — это отличная идея", — сказал он в эфире на YouTube.Журналист отметил, что "ни один порядочный человек не позволит себе глумиться над верой других людей".В воскресенье глава Белого дома нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив. Свое гневное обращение Трамп завершил словами "Слава Аллаху".Операция США и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. Как итог в большинстве стран мира выросли цены на топливо.Сейчас через него разрешается проходить лишь дружественным Ирану странам. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Трамп призывал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион корабли для разблокировки прохода, но многие отказались.На днях Тегеран предложил разработать "Ормузский пакт", который установит правила использования пролива арабскими и азиатскими странами. Незадолго до этого глава Белого дома призвал их покупать энергоносители у США.По данным Wall Street Journal, американский президент и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход приведут к затягиванию боевых действий.
Такер Карлсон: издевки Трампа над Аллахом могут спровоцировать религиозную войну