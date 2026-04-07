"Сбросит бомбы?" Новое заявление Трампа об Иране шокировало Германию
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают угрозу американского лидера Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T21:33+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают угрозу американского лидера Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию."Сегодня ночью может погибнуть американская цивилизация, потому что ее президент умудрился выбросить на помойку достоинство своей страны и всю ее мораль", — написал один комментатор."Угрозы Трампа больше не впечатляют Иран. Они лишь усугубляют тупиковую ситуацию, в которую он сам себя загнал. Что, если Вашингтон сейчас разрушит всю его инфраструктуру, а Иран продолжит блокировать Ормузский пролив? Что Трампа тогда сделает? <…> В порыве гнева сбросит ядерные бомбы на каждую страну, которая его не поддерживает? Я бы не удивился, если бы он предпринял что-то подобное. Трамп загнан в угол и теперь яростно и неконтролируемо срывается. Это опасно для всех нас", — отметил другой."Остается лишь надеяться, что за кулисами ведутся серьезные переговоры и что весь этот шум — всего лишь способ сохранить лицо", — высказался третий."Эта угроза совершенно недопустима, мистер Трамп. Нельзя уничтожать всю цивилизацию страны только для того, чтобы добраться до ее правительства", — подчеркнул еще один пользователь."Как Трампу это удастся сделать? Даже самая масштабная атака с применением обычного оружия не способна поставить Иран на колени. Ядерное уничтожение Ирана точно не рассматривается как вариант, ведь это приведет к глобальной катастрофе", — резюмировали читатели.Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
