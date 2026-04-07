"Сбросит бомбы?" Новое заявление Трампа об Иране шокировало Германию - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/tramp-868989008.html
"Сбросит бомбы?" Новое заявление Трампа об Иране шокировало Германию
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Сбросит бомбы?" Новое заявление Трампа об Иране шокировало Германию

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают угрозу американского лидера Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию.
"Сегодня ночью может погибнуть американская цивилизация, потому что ее президент умудрился выбросить на помойку достоинство своей страны и всю ее мораль", — написал один комментатор.
"Угрозы Трампа больше не впечатляют Иран. Они лишь усугубляют тупиковую ситуацию, в которую он сам себя загнал. Что, если Вашингтон сейчас разрушит всю его инфраструктуру, а Иран продолжит блокировать Ормузский пролив? Что Трампа тогда сделает? <…> В порыве гнева сбросит ядерные бомбы на каждую страну, которая его не поддерживает? Я бы не удивился, если бы он предпринял что-то подобное. Трамп загнан в угол и теперь яростно и неконтролируемо срывается. Это опасно для всех нас", — отметил другой.
"Остается лишь надеяться, что за кулисами ведутся серьезные переговоры и что весь этот шум — всего лишь способ сохранить лицо", — высказался третий.
"Эта угроза совершенно недопустима, мистер Трамп. Нельзя уничтожать всю цивилизацию страны только для того, чтобы добраться до ее правительства", — подчеркнул еще один пользователь.
"Как Трампу это удастся сделать? Даже самая масштабная атака с применением обычного оружия не способна поставить Иран на колени. Ядерное уничтожение Ирана точно не рассматривается как вариант, ведь это приведет к глобальной катастрофе", — резюмировали читатели.
Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала