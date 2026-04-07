"Момент настал": слова Трампа об Иране вызвали тревогу в США
"Момент настал": слова Трампа об Иране вызвали тревогу в США - 07.04.2026, ПРАЙМ
"Момент настал": слова Трампа об Иране вызвали тревогу в США
Соединенные Штаты и мир ждет катастрофа, если американский лидер Дональд Трамп попытается уничтожить Иран, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T21:35+0300
2026-04-07T21:35+0300
2026-04-07T21:35+0300
сша
иран
тегеран
дональд трамп
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и мир ждет катастрофа, если американский лидер Дональд Трамп попытается уничтожить Иран, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис."Угроза смертью целому народу, если она будет реализована, станет самым ужасным преступлением против человечества и истории. Ничего не может быть хуже. Само только заявление должно встревожить каждого американца, каждого гражданина мира. Это не преувеличение. Это прямая угроза, поскольку он уже установил крайний срок", — написал он в соцсети X.По мнению эксперта, "прямо сейчас настал момент, а, возможно, и последний шанс" для конгресса США, чтобы представить интересы американцев и предотвратить "безумие, которое могло бы запятнать всех нас"."Месть Америке может быть более масштабной и смертоносной, чем, по-видимому, представляют себе в Белом доме", — отметил Дэвис.Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
сша
иран
тегеран
сша, иран, тегеран, дональд трамп
США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп
"Момент настал": слова Трампа об Иране вызвали тревогу в США
Дэвис раскритиковал заявление Трампа об уничтожении иранской цивилизации
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и мир ждет катастрофа, если американский лидер Дональд Трамп попытается уничтожить Иран, такое мнение выразил экс-подполковник США Дэниел Дэвис.
"Угроза смертью целому народу, если она будет реализована, станет самым ужасным преступлением против человечества и истории. Ничего не может быть хуже. Само только заявление должно встревожить каждого американца, каждого гражданина мира. Это не преувеличение. Это прямая угроза, поскольку он уже установил крайний срок", — написал он в соцсети X
По мнению эксперта, "прямо сейчас настал момент, а, возможно, и последний шанс" для конгресса США, чтобы представить интересы американцев и предотвратить "безумие, которое могло бы запятнать всех нас".
"Месть Америке может быть более масштабной и смертоносной, чем, по-видимому, представляют себе в Белом доме", — отметил Дэвис.
Во вторник Трамп
написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Накануне президент США
пригрозил Тегерану
"днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу
, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном
своих угроз.
