В США увидели странность в словах Трампа об Иране

Заявление американского президента Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации может означать радикальную смену стратегии, пишет CNN.

2026-04-07T22:19+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Заявление американского президента Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации может означать радикальную смену стратегии, пишет CNN."Если ранее США и Израиль в большинстве случаев заявляли о применении военной силы при нападении на подобные объекты (гражданскую инфраструктуру — Прим. ред.), то новые высказывания Трампа сформулированы иначе. Это свидетельствует о сдвиге в риторике, если не о полной смене стратегии", — говорится в материале.По данным телеканала, глава Белого дома "в последние недели неоднократно выдвигал аналогичные ультиматумы, каждый раз откладывая крайний срок", поэтому его новая угроза "вызывает много споров".Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html

