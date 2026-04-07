В США увидели странность в словах Трампа об Иране
Заявление американского президента Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации может означать радикальную смену стратегии, пишет CNN. | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T22:19+0300
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Заявление американского президента Дональда Трампа об уничтожении иранской цивилизации может означать радикальную смену стратегии, пишет CNN."Если ранее США и Израиль в большинстве случаев заявляли о применении военной силы при нападении на подобные объекты (гражданскую инфраструктуру — Прим. ред.), то новые высказывания Трампа сформулированы иначе. Это свидетельствует о сдвиге в риторике, если не о полной смене стратегии", — говорится в материале.По данным телеканала, глава Белого дома "в последние недели неоднократно выдвигал аналогичные ультиматумы, каждый раз откладывая крайний срок", поэтому его новая угроза "вызывает много споров".Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".Накануне президент США пригрозил Тегерану "днем мостов и электростанций" во вторник, в матерной форме призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
CNN: угроза Трампа уничтожить Иран может говорить о смене стратегии Вашингтона