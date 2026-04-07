"Шантаж и угрозы". На Западе заговорили с Украиной на ее языке - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/ukraina-868967944.html
"Шантаж и угрозы". На Западе заговорили с Украиной на ее языке
2026-04-07T01:44+0300
2026-04-07T01:45+0300
украина
венгрия
киев
петер сийярто
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
01:44 07.04.2026 (обновлено: 01:45 07.04.2026)
 
"Шантаж и угрозы". На Западе заговорили с Украиной на ее языке

TEC: Украине следует отказать в полном членстве в Евросоюзе

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украина может стать важным партнером для Европы, но предоставлять ей полноправное членство в ЕС недопустимо, утверждается в статье The European Conservative
"Спор по трубопроводу "Дружба", который длится с начала 2026 года, показывает, насколько уязвима Центральная Европа, когда транзитная страна <…> рассматривает маршруты снабжения как часть политического конфликта. <…> Если страна использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства финансовой поддержки еще до того, как стала членом ЕС, можно представить, какие у нее будут возможности для давления, когда она получит членство", — говорится в материале.
При этом отмечается, что вступление Украины в ЕС — экзистенциональный вопрос для Союза.
"Шантаж и угрозы государствам-членам несовместимы с членством в ЕС. <…> Украина может стать стратегическим партнером Евросоюза. <…> Но ей нельзя отдавать полноправное членство <…>, иначе Союз рискует распасться", — подытоживают авторы.
В феврале Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала решение о предоставлении Киеву займа в 90 миллиардов евро от ЕС до восстановления транзита нефти из России. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, такое решение было принято в ответ на шантаж со стороны Киева, который из политических соображений затягивает возобновление поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба", стремясь вызвать энергетический кризис и повлиять на результаты выборов в апреле.
Премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что его позиция остается неизменной: если Киев хочет получить деньги из Брюсселя, он должен восстановить поставки нефти
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала