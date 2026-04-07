"Шантаж и угрозы". На Западе заговорили с Украиной на ее языке

"Шантаж и угрозы". На Западе заговорили с Украиной на ее языке - 07.04.2026, ПРАЙМ

"Шантаж и угрозы". На Западе заговорили с Украиной на ее языке

Украина может стать важным партнером для Европы, но предоставлять ей полноправное членство в ЕС недопустимо, утверждается в статье The European Conservative | 07.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-07T01:44+0300

2026-04-07T01:44+0300

2026-04-07T01:45+0300

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украина может стать важным партнером для Европы, но предоставлять ей полноправное членство в ЕС недопустимо, утверждается в статье The European Conservative"Спор по трубопроводу "Дружба", который длится с начала 2026 года, показывает, насколько уязвима Центральная Европа, когда транзитная страна <…> рассматривает маршруты снабжения как часть политического конфликта. <…> Если страна использует энергетические поставки в качестве оружия для вымогательства финансовой поддержки еще до того, как стала членом ЕС, можно представить, какие у нее будут возможности для давления, когда она получит членство", — говорится в материале.При этом отмечается, что вступление Украины в ЕС — экзистенциональный вопрос для Союза."Шантаж и угрозы государствам-членам несовместимы с членством в ЕС. <…> Украина может стать стратегическим партнером Евросоюза. <…> Но ей нельзя отдавать полноправное членство <…>, иначе Союз рискует распасться", — подытоживают авторы.В феврале Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала решение о предоставлении Киеву займа в 90 миллиардов евро от ЕС до восстановления транзита нефти из России. Как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, такое решение было принято в ответ на шантаж со стороны Киева, который из политических соображений затягивает возобновление поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба", стремясь вызвать энергетический кризис и повлиять на результаты выборов в апреле.Премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что его позиция остается неизменной: если Киев хочет получить деньги из Брюсселя, он должен восстановить поставки нефти

украина

венгрия

киев

украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, ес