Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предрекли рост тарифов на электроэнергию и газ в 2026 году - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260407/ukraina-868990099.html
На Украине предрекли рост тарифов на электроэнергию и газ в 2026 году
На Украине предрекли рост тарифов на электроэнергию и газ в 2026 году - 07.04.2026, ПРАЙМ
На Украине предрекли рост тарифов на электроэнергию и газ в 2026 году
Огромные долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на электроэнергию и газ для населения на 25% уже в 2026 году, прогнозирует директор... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T21:40+0300
2026-04-07T22:19+0300
газ
украина
ес
нафтогаз украины
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868989797_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_520a390726f868e8e06ccb2f1bb3b92e.jpg
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Огромные долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на электроэнергию и газ для населения на 25% уже в 2026 году, прогнозирует директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко. Верховная рада во вторник проголосовала за закон об интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, который предусматривает постепенный переход к рыночным ценам. "Уже в этом году тарифы на электроэнергию и газ для населения вырастут на 25%", - сказал Омельченко в интервью агентству УНИАН. По его словам, повышение тарифов на Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно. Главная причина будущего роста тарифов, отмечает эксперт, заключается в финансовом состоянии энергетики. Он подчеркнул, что цены на "такие чувствительные услуги" будут повышены. "Потому что не за счет чего дотировать цены. "Нафтогаз" фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги. Хочет правительство или нет, но оно вынуждено будет повышать цены, потому что в противном случае энергетика просто не выдержит", - пояснил Омельченко. Национальный банк Украины ранее прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/07/868989797_152:0:1849:1273_1920x0_80_0_0_56a42d509815008ac2235b1462cab993.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, украина, ес, нафтогаз украины, в мире
Газ, УКРАИНА, ЕС, Нафтогаз Украины, В мире
21:40 07.04.2026 (обновлено: 22:19 07.04.2026)
 
На Украине предрекли рост тарифов на электроэнергию и газ в 2026 году

Омельченко: долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на газ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Огромные долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на электроэнергию и газ для населения на 25% уже в 2026 году, прогнозирует директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко.
Верховная рада во вторник проголосовала за закон об интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, который предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.
"Уже в этом году тарифы на электроэнергию и газ для населения вырастут на 25%", - сказал Омельченко в интервью агентству УНИАН.
По его словам, повышение тарифов на Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно. Главная причина будущего роста тарифов, отмечает эксперт, заключается в финансовом состоянии энергетики.
Он подчеркнул, что цены на "такие чувствительные услуги" будут повышены. "Потому что не за счет чего дотировать цены. "Нафтогаз" фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги. Хочет правительство или нет, но оно вынуждено будет повышать цены, потому что в противном случае энергетика просто не выдержит", - пояснил Омельченко.
Национальный банк Украины ранее прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов.
С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала