На Украине предрекли рост тарифов на электроэнергию и газ в 2026 году
Огромные долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на электроэнергию и газ для населения на 25% уже в 2026 году, прогнозирует директор... | 07.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-07T21:40+0300
МОСКВА, 7 апр – ПРАЙМ. Огромные долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на электроэнергию и газ для населения на 25% уже в 2026 году, прогнозирует директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко. Верховная рада во вторник проголосовала за закон об интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, который предусматривает постепенный переход к рыночным ценам. "Уже в этом году тарифы на электроэнергию и газ для населения вырастут на 25%", - сказал Омельченко в интервью агентству УНИАН. По его словам, повышение тарифов на Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно. Главная причина будущего роста тарифов, отмечает эксперт, заключается в финансовом состоянии энергетики. Он подчеркнул, что цены на "такие чувствительные услуги" будут повышены. "Потому что не за счет чего дотировать цены. "Нафтогаз" фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги. Хочет правительство или нет, но оно вынуждено будет повышать цены, потому что в противном случае энергетика просто не выдержит", - пояснил Омельченко. Национальный банк Украины ранее прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для потребителей в 2026 году. Причины связаны с потребностью в восстановлении энергетических объектов. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 4,32 гривны (8,42 рубля) за кВт/час. По ночному тарифу бытовые потребители могут платить 2,16 гривны (4,21 рубля) за кВт/час.
Омельченко: долги энергетического сектора Украины приведут к росту тарифов на газ
