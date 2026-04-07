Опрос показал, сколько россиян покупают готовую еду

Пять из десяти (51%) россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте...

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Пять из десяти (51%) россиян с разной периодичностью заказывают готовую еду или покупают ее офлайн, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. Готовую еду покупает каждый второй россиянин (51%), больше всего такая практика распространена у представителей поколения младших миллениалов (84%) и поколения цифры (79%). Чаще заказывают готовую еду или покупают ее офлайн жители Москвы и Санкт-Петербурга (70%). Готовая еда для российских потребителей – это возможность сэкономить время и силы (49%), способ порадовать себя или членов семьи (31%), утолить голод "здесь и сейчас" (22%). Согласно результатам опроса, большинство опрошенных считают, что домашняя еда качественнее (80%) и вкуснее (77%) любой покупной. Девять из десяти (89%) респондентов уверены, что умение готовить для себя и семьи — базовый и обязательный навык взрослого человека. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 марта 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, бизнес, общество , москва, санкт-петербург, вциом