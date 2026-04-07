Курс юаня перешел к стабилизации - 07.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260407/yuan-868977767.html
Курс юаня перешел к стабилизации
Курс китайской валюты после утреннего снижения перешел к стабилизации ниже отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.04.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_db4d9c987ab9fe146a6e84d4f3790ea4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня после утреннего снижения перешел к стабилизации ниже 11,5 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего снижения перешел к стабилизации ниже отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.02 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,49 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,41-11,51 рубля.
Пока нет факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Краткосрочно юань может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 рубля снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11–11,5 рубля с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика апрельских налоговых выплат", - добавляет он.
Пока же основная валютная выручка, полученная в период повышенных цен на углеводороды, в страну еще не пришла, заключает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала