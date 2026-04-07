Курс юаня перешел к стабилизации
2026-04-07T13:08+0300
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты после утреннего снижения перешел к стабилизации ниже отметки 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.02 мск повышается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,49 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,41-11,51 рубля. Пока нет факторов спроса на валюту, которые могли бы существенно изменить ситуацию на рынке, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Краткосрочно юань может попытаться перейти к восстановлению и протестировать отметку 11,5 рубля снизу. Однако основным сценарием на апрель видится закрепление китайской валюты в диапазоне 11–11,5 рубля с рисками отступления к его нижней границе ближе к концу месяца, когда вырастет предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика апрельских налоговых выплат", - добавляет он. Пока же основная валютная выручка, полученная в период повышенных цен на углеводороды, в страну еще не пришла, заключает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
Экономика, Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
