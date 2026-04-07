https://1prime.ru/20260407/zarplata-868966916.html

Зарплата в России в 2025 году росла опережающими темпами

2026-04-07T00:15+0300

экономика

россия

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868966916.jpg?1775510155

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Зарплата в 2025 году росла опережающими темпами в 46 российских регионах - это заметно больше, чем годом ранее, говорится в аналитическом комментарии агентства НКР. "Если в 2024 году наибольший прирост зарплат демонстрировали промышленные регионы, то в 2025 году лидерами в большинстве стали регионы-аутсайдеры с низким уровнем развития региональной экономики. Столичная агломерация и Санкт-Петербург вновь показали гораздо более скромные результаты на уровне среднестранового прироста", - отмечают аналитики. "Отчасти это связано с эффектом высокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами", - поясняется в материалах. "Темпы прироста зарплат в 2023 году опережали среднестрановой показатель в 53 субъектах федерации, в 2024 году число таких регионов снизилось до 26, а в 2025 году уже 46 регионов продемонстрировали опережающую динамику", - добавляют авторы исследования. Факторы, способствовавшие росту зарплат в 2023–2024 годах, во многом исчерпали влияние на рынок труда. Наметившаяся тенденция к сокращению государственных расходов ослабила ажиотажный спрос на рабочую силу в ряде отраслей промышленности, а укрепление рубля сделало российский рынок вновь привлекательным для иностранных рабочих. "С высокой долей вероятности не стоит ожидать возобновления рекордных темпов роста, однако высокий уровень оплаты труда в отраслях-лидерах сохранится", - указывается в исследовании. По ожиданиям аналитиков, объём общероссийского фонда оплаты труда (ФОТ) также скорректируется в результате автоматического уменьшение дополнительных премиальных выплат, зависящих от объёма выполненных работ или сверхурочных часов, по мере сокращения производства или замедления его роста. "Динамика ФОТ в 2026 году будет в большей степени определяться действиями бизнеса, нежели государства", - заключили авторы исследования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкт-петербург