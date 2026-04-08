Дефицит бюджета в I квартале составил 4,58 триллионов рублей - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/-byudzhet-869015083.html
Дефицит бюджета в I квартале составил 4,58 триллионов рублей
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщает Минфин РФ. | 08.04.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-марта 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 576 млрд рублей, что на 2 616 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в материалах на сайте министерства. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 8,309 триллиона рублей, что на 8,2% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, отмечается в материалах. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-марта 2026 года составил 12 885 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 17% г/г. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в 1 квартале 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - говорится в материалах.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Финансы, РФ
20:40 08.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщает Минфин РФ.
"По итогам января-марта 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 576 млрд рублей, что на 2 616 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в материалах на сайте министерства.
Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 8,309 триллиона рублей, что на 8,2% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, отмечается в материалах.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-марта 2026 года составил 12 885 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 17% г/г. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в 1 квартале 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - говорится в материалах.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала