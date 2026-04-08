Дефицит бюджета в I квартале составил 4,58 триллионов рублей

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщает Минфин РФ. | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T20:40+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-марта 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 4 576 млрд рублей, что на 2 616 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в материалах на сайте министерства. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 8,309 триллиона рублей, что на 8,2% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года, отмечается в материалах. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-марта 2026 года составил 12 885 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 17% г/г. Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в 1 квартале 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - говорится в материалах.

