АКРА оценило объем выпуска цифровых финансовых активов в 2026 году

2026-04-08T00:16+0300

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Объем выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам года вырастет на 20-30% к прошлому году - примерно до 1,4–1,5 триллиона рублей, оценили эксперты рейтингового агентства АКРА. "После двух лет интенсивного роста темпы развития рынка ЦФА в 2026 году будут умеренными. Рост объема выпусков на рынке ЦФА в 2026 году будет более сдержанным относительно предыдущего года и составит не более 20–30%. Совокупный объем выпущенных ЦФА в текущем году может достичь 1,4–1,5 триллиона рублей", - сообщает агентство. По итогам прошлого года совокупный объем выпусков ЦФА составил порядка 1,1 триллиона рублей, что более чем вдвое превышает значение на конец предыдущего года. Количество размещенных выпусков ЦФА составило более 1 600. Объем ЦФА в обращении в течение 2025 года варьировался в пределах от 137 до 227 миллиардов рублей, оценило АКРА. За 2025 год число зарегистрированных пользователей на платформах размещения ЦФА выросло на 171% по сравнению с началом года (с 279 тысяч пользователей до 757 тысяч), число активных пользователей за тот же период выросло на 133% (с 36 тысяч пользователей до 84 тысяч), а число держателей цифровых прав — на 84% (со 108 тысяч пользователей до 199 тысяч), подсчитали также эксперты агентства. В прошлом году также впервые начали фиксироваться единичные дефолты ЦФА, однако их уровень пока относительно невысок, считают в АКРА. "Так, общий объем дефолтов составил около 1,2 миллиарда рублей, что не превышает 0,65% от среднегодового объема ЦФА в обращении или 0,11% от совокупного объема выпуска за 2025 год. В целом АКРА оценивает возникновение первых дефолтов на рынке ЦФА как вполне закономерное явление и считает это признаком взросления рынка", - говорится в сообщении. "Рынок ЦФА продолжает расти, показывая положительную динамику как по количеству выпусков, так и по объемам размещений. Важным фактором развития сегмента является повышение узнаваемости данного инструмента среди профессиональных и розничных инвесторов, что позволит привлекать на рынок большие объемы средств", - считают эксперты АКРА.

