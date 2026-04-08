Бразилия нарастила в шесть раз импорт первичного алюминия из России

Бразилия нарастила в шесть раз импорт первичного алюминия из России - 08.04.2026, ПРАЙМ

Бразилия нарастила в шесть раз импорт первичного алюминия из России

Стоимость поставок необработанного алюминия из России в Бразилию в марте этого года выросла более чем в шесть раз в годовом выражении, до максимальных с 2021...

2026-04-08T22:12+0300

2026-04-08T22:12+0300

2026-04-08T22:12+0300

мировая экономика

россия

бразилия

аргентина

индия

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость поставок необработанного алюминия из России в Бразилию в марте этого года выросла более чем в шесть раз в годовом выражении, до максимальных с 2021 года для этого месяца значений, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы. Так, за март Бразилия импортировала из России алюминия на 6,6 миллиона долларов, что в 6,2 раза больше, чем в марте прошлого года, и на 39% больше, чем в феврале. При этом для марта это стало максимальным значением с 2021 года. Всего за март бразильцы купили необработанного алюминия на 55,03 миллиона долларов, сократив поставки как в месячном выражении - на пятую часть, так и в годовом - на 12%. Россия заняла четвертое место среди основных поставщиков. Также в пятерке расположились Аргентина с 17,4 миллиона долларов, Индия - 16,4 миллиона, Венесуэла - 8,5 миллиона и Катар - 2,2 миллиона долларов.

бразилия

аргентина

индия

мировая экономика, россия, бразилия, аргентина, индия