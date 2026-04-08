Бразилия нарастила в шесть раз импорт первичного алюминия из России - 08.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260408/alyuminiy-869015966.html
Бразилия нарастила в шесть раз импорт первичного алюминия из России
мировая экономика
россия
бразилия
аргентина
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868342047_0:62:3425:1988_1920x0_80_0_0_3fe3d657c9527a2504d3783fff155288.jpg
https://1prime.ru/20260329/rossija-868724582.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868342047_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_40c7e637783f454f52603a796ee726d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
22:12 08.04.2026
 
Бразилия нарастила в шесть раз импорт первичного алюминия из России

© РИА Новости . Илья НаймушинАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2026
Алюминий. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость поставок необработанного алюминия из России в Бразилию в марте этого года выросла более чем в шесть раз в годовом выражении, до максимальных с 2021 года для этого месяца значений, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.
Так, за март Бразилия импортировала из России алюминия на 6,6 миллиона долларов, что в 6,2 раза больше, чем в марте прошлого года, и на 39% больше, чем в феврале. При этом для марта это стало максимальным значением с 2021 года.
Всего за март бразильцы купили необработанного алюминия на 55,03 миллиона долларов, сократив поставки как в месячном выражении - на пятую часть, так и в годовом - на 12%.
Россия заняла четвертое место среди основных поставщиков. Также в пятерке расположились Аргентина с 17,4 миллиона долларов, Индия - 16,4 миллиона, Венесуэла - 8,5 миллиона и Катар - 2,2 миллиона долларов.
Эксперт рассказал о возможностях России на мировом рынке алюминия
29 марта, 04:18
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала