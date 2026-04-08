Аргентина хочет признать нейтралитет в конфликте США и Израиля с Ираном - 08.04.2026, ПРАЙМ
Аргентина хочет признать нейтралитет в конфликте США и Израиля с Ираном
04:20 08.04.2026
 
Аргентина хочет признать нейтралитет в конфликте США и Израиля с Ираном

Оппозиционные депутаты Аргентины направили в конгресс проект резолюции о нейтралитете

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 апр - ПРАЙМ. Оппозиционные депутаты Аргентины направили в конгресс проект резолюции о признании нейтралитета страны в отношении конфликта США и Израиля с Ираном, сообщил один из подписавшихся под инициативой депутатов Хуан Марино.
МИД Аргентины и офис президента после начала конфликта заявляли, что страна поддерживает действия США и Израиля в отношении Ирана.
"Вместе с 23 членами Палаты депутатов от блока "Союз ради родины" мы сегодня представили проект резолюции, объявляющий о нейтралитете Аргентинской Республики в войне между Соединенными Штатами и Израилем против Исламской Республики Иран", - сообщил депутат в X.
Проект резолюции устанавливает, что Аргентина не является воюющей стороной в этом конфликте, и подтверждает историческую приверженность страны миру.
В резолюции отвергаются все заявления и действия исполнительной власти, которые позиционировали Аргентину как союзника какой-либо из сторон конфликта, поскольку они, как утверждается, были осуществлены без разрешения конгресса в нарушение конституции страны, которая закрепляет полномочия в вопросах войны и мира за законодательной ветвью власти.
Кроме того, законопроект настоятельно призывает исполнительную власть воздержаться от любых форм военного, материально-технического или разведывательного сотрудничества в рамках этого конфликта.
 
