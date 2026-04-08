ФАС оценила ситуацию с ценами на авиабилеты в России

ФАС оценила ситуацию с ценами на авиабилеты в России - 08.04.2026, ПРАЙМ

ФАС оценила ситуацию с ценами на авиабилеты в России

Ситуация со стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах в России достаточно спокойная, цены находятся на постоянном контроле ФАС России, заявил журналистам... | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T19:00+0300

2026-04-08T19:00+0300

2026-04-08T19:00+0300

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Ситуация со стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах в России достаточно спокойная, цены находятся на постоянном контроле ФАС России, заявил журналистам руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ФАС. "Приоритет - доступность внутренних перевозок. Мы контролируем цены в эконом-классе на внутренних рейсах, в мониторинг попадает порядка 150 маршрутов, цены на которых мы еженедельно контролируем, 302 маршрута в выходные и праздничные дни", - рассказал Шаскольский. "На внутренних перевозках действует механизм динамического ценообразования, но там жалоб почти нет. На рынке достаточно спокойная ситуация, нормальная", - добавил он. Согласно динамической системе ценообразования, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим шаскольский