ФАС оценила ситуацию с ценами на авиабилеты в России - 08.04.2026, ПРАЙМ
ФАС оценила ситуацию с ценами на авиабилеты в России
19:00 08.04.2026
 
ФАС оценила ситуацию с ценами на авиабилеты в России

Шаскольский: ситуация со стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах в России спокойная

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Ситуация со стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах в России достаточно спокойная, цены находятся на постоянном контроле ФАС России, заявил журналистам руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ФАС.
"Приоритет - доступность внутренних перевозок. Мы контролируем цены в эконом-классе на внутренних рейсах, в мониторинг попадает порядка 150 маршрутов, цены на которых мы еженедельно контролируем, 302 маршрута в выходные и праздничные дни", - рассказал Шаскольский.
"На внутренних перевозках действует механизм динамического ценообразования, но там жалоб почти нет. На рынке достаточно спокойная ситуация, нормальная", - добавил он.
Согласно динамической системе ценообразования, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.
