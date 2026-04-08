Филиппинские авиакомпании приостанавливают полеты на Ближний Восток - 08.04.2026, ПРАЙМ
Филиппинские авиакомпании приостанавливают полеты на Ближний Восток
07:10 08.04.2026
 
ДЖАКАРТА, 8 апр - ПРАЙМ. Филиппинские авиакомпании приостанавливают рейсы на Ближний Восток на фоне сохраняющихся рисков безопасности из-за конфликта между США и Ираном, сообщает агентство Блумберг.
Так, бюджетная авиакомпания Cebu Air Inc. заявила об отмене рейсов в Дубай и из эмирата до 30 апреля, отметив, что "дальнейшие изменения в расписании возможны".
Флагманский перевозчик Philippine Airlines Inc. сообщил о временной приостановке рейсов в Дубай и Доху до 31 мая, а также о прекращении полетов в Эр-Рияд до 9 апреля, сославшись на "потенциальные риски для критической инфраструктуры и общей безопасности воздушного пространства".
Как отмечает агентство, многие пассажиры на этих маршрутах - филиппинцы, работающие на Ближнем Востоке, которые зависят от этих рейсов, чтобы перемещаться между местом работы и родиной.
Ранее филиппинские авиакомпании уже объявляли о сокращении внутренних и международных рейсов на фоне роста цен на авиационное топливо. Власти страны заявили о готовности вмешаться, чтобы помочь перевозчикам обеспечить поставки топлива и снизить риски приостановки полетов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
