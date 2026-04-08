https://1prime.ru/20260408/banki-868996236.html

Банки рассказали, как можно обменять накопившиеся монеты - 08.04.2026, ПРАЙМ

Россияне в период акции "Монетная неделя" могут без комиссии обменять накопившиеся монеты номиналом от 1 копейки до 25 рублей, ограничений по количеству...

2026-04-08T04:48+0300

финансы

банки

россия

рф

банк россия

банк россии

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868996236.jpg?1775612907

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россияне в период акции "Монетная неделя" могут без комиссии обменять накопившиеся монеты номиналом от 1 копейки до 25 рублей, ограничений по количеству принимаемых монет нет - чем больше, тем лучше, выяснило РИА Новости, опросив банки. Акция Банка России "Монетная неделя" проходит с 6 по 18 апреля. В ней принимают участие более 16 тысяч торговых точек и 4 тысяч подразделений банков. В рамках "Монетной недели" монеты принимаются как кредитными организациями, так и крупными сетевыми магазинами. Принимаются платежеспособные монеты всех номиналов, находящиеся в обращении на территории РФ, рассказали в пресс-службе Газпромбанка. В том числе принимаются юбилейные и памятные монеты, а в регионах есть возможность получить в обмен редкие монеты, которых мало в наличном обращении. "Ограничений по количеству принимаемой монеты нет. Чем больше клиент принесет монет, тем лучше… Сданные монеты можно обменять на наличные деньги или сразу зачислить их на счет", - сказали в пресс-службе банка. Монеты можно приносить в часы работы офисов. Сдать их можно будет и по окончании акции - в тех отделениях кредитных организаций, чьи адреса указаны на официальном сайте акции. Чтобы ускорить обслуживание, в пресс-службе Россельхозбанка посоветовали заранее рассортировать монеты по номиналам и взять с собой паспорт. Ограничений по общей сумме сдаваемых монет также нет. "Монетная неделя" проводится по всей России с 2023 года. За это время жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

