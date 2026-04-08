Григоренко назвал направления для посадки на поезд по биометрии
2026-04-08T13:03+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россияне могут сесть в поезд по биометрии на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках пленарной сессии на конференции Data Fusion. Ранее в среду он сообщил, что сервис посадки в поезд по биометрии заработал в России в пилотном режиме, однако пока пассажирам все же надо будет иметь при себе бумажный паспорт. "Сервис "Мигом", позволяющий подтвердить личность без предъявления документов, доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва – Кострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород", - сообщил он. Новое решение реализовано Центром биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД на базе Единой биометрической системы (ЕБС). Посадка на поезд без паспорта – часть платформы сервисов "Мигом", реализуемой на базе ЕБС. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других.
