Григоренко назвал направления для посадки на поезд по биометрии - 08.04.2026, ПРАЙМ
Григоренко назвал направления для посадки на поезд по биометрии
Григоренко назвал направления для посадки на поезд по биометрии

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Россияне могут сесть в поезд по биометрии на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках пленарной сессии на конференции Data Fusion.
Ранее в среду он сообщил, что сервис посадки в поезд по биометрии заработал в России в пилотном режиме, однако пока пассажирам все же надо будет иметь при себе бумажный паспорт.
"Сервис "Мигом", позволяющий подтвердить личность без предъявления документов, доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов МоскваКострома, Москва – Иваново и Москва – Нижний Новгород", - сообщил он.
Новое решение реализовано Центром биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД на базе Единой биометрической системы (ЕБС).
Посадка на поезд без паспорта – часть платформы сервисов "Мигом", реализуемой на базе ЕБС. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других.
 
