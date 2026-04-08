Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семь правил выбора брокера: как не потерять капитал - 08.04.2026, ПРАЙМ
Семь правил выбора брокера: как не потерять капитал
Семь правил выбора брокера: как не потерять капитал - 08.04.2026, ПРАЙМ
Семь правил выбора брокера: как не потерять капитал
Задача создания личного капитала, то есть накопления средств на финансовые цели, стоит буквально перед каждым. Пассивный доход на пенсии, качественное... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T06:06+0300
2026-04-08T06:06+0300
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Задача создания личного капитала, то есть накопления средств на финансовые цели, стоит буквально перед каждым. Пассивный доход на пенсии, качественное образование детям, загородный дом и городская квартира — все эти цели требуют долгосрочных планомерных инвестиционных действий. В океане информации о финансовых услугах инвестору не всегда бывает просто разобраться: где мошенник, а где честный бизнес, с кем можно потерять всё и сразу, а с кем сотрудничество будет долгосрочным и продуктивным.Создание капитала — это инвестиционный процесс, который осуществляется при помощи посредника. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать надежного партнёра в мире инвестиций на фондовом рынке — брокера. В текущей геополитической ситуации инвестиции на иностранных фондовых рынках для среднестатистического частного инвестора несут неоправданные риски, поэтому ограничимся российским контуром.Для покупки ценных бумаг на Московской бирже необходимо открыть счёт у брокера, который является посредником между покупателем и продавцом, обеспечивая юридическое и операционное сопровождение сделки купли-продажи финансовых инструментов.Чек-лист выбора брокера1. Юридическое лицо. Брокер — это компания. Ни финансовый эксперт, ни физическое лицо не могут выступать в роли брокера. На сайте брокера можно ознакомиться с уставными документами компании.2. Лицензия. Российский регулятор финансового рынка в лице Центрального банка выдаёт лицензию на осуществление брокерской деятельности и регулярно контролирует брокера в его работе. Лицензию можно проверить на официальном сайте Центробанка.3. Надежность и репутация. Для оценки надёжности брокера стоит опираться на два ключевых источника информации. Во-первых, на рейтинги, составленные независимыми рейтинговыми агентствами. Во-вторых, на данные о положении брокера на бирже — в частности, на такие показатели, как общий масштаб его деятельности, совокупный объём операций по клиентским счетам, а также численность зарегистрированной и активной клиентской базы.4. Тарифы и комиссии. Брокеры предлагают широкий выбор тарифных планов, различающихся по условиям. Перед открытием счёта важно подобрать оптимальный вариант — для этого необходимо чётко определить, на каких финансовых рынках вы планируете работать и с какой частотой собираетесь совершать торговые операции. Обратите внимание: помимо комиссии за сделки, брокеры могут взимать плату за ряд дополнительных услуг — например, за ввод и вывод средств, использование торговой платформы, подачу заявок по телефону и так далее.5. Удобство сервиса. При выборе брокера учитывайте удобство сервиса. Проверьте, какой торговый терминал он предлагает, насколько понятен его интерфейс, есть ли обучающие материалы — это поможет быстрее разобраться в работе платформы.6. Неочевидные моменты. При выборе брокера важно детально изучить дополнительные условия сотрудничества. В частности, следует уточнить сроки перевода средств с брокерского счёта на банковский, а также выяснить, предусматривает ли договор право брокера использовать ваши денежные средства и ценные бумаги в собственных операциях.7. Отзывы клиентов. Имеет смысл изучить мнение существующих клиентов об услугах брокера, а также методику работы с негативом и качество решения спорных ситуаций компанией. Однако здесь необходимо критически подходить к любой информации.Как распознать мошенника: 12 признаковВот двенадцать признаков, на которые стоит обратить внимание и которые как минимум должны насторожить.Автор: Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
мнения аналитиков, брокеры, минфин, центральные банки, мосбиржа
Мнения аналитиков, брокеры, Минфин, центральные банки, Мосбиржа
06:06 08.04.2026
 
Семь правил выбора брокера: как не потерять капитал

Финансовый консультант Родин назвал семь правил выбора надежного брокера

Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России Моифинансы.рф
Алексей Родин
Финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Задача создания личного капитала, то есть накопления средств на финансовые цели, стоит буквально перед каждым. Пассивный доход на пенсии, качественное образование детям, загородный дом и городская квартира — все эти цели требуют долгосрочных планомерных инвестиционных действий. В океане информации о финансовых услугах инвестору не всегда бывает просто разобраться: где мошенник, а где честный бизнес, с кем можно потерять всё и сразу, а с кем сотрудничество будет долгосрочным и продуктивным.
Создание капитала — это инвестиционный процесс, который осуществляется при помощи посредника. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать надежного партнёра в мире инвестиций на фондовом рынке — брокера. В текущей геополитической ситуации инвестиции на иностранных фондовых рынках для среднестатистического частного инвестора несут неоправданные риски, поэтому ограничимся российским контуром.
Для покупки ценных бумаг на Московской бирже необходимо открыть счёт у брокера, который является посредником между покупателем и продавцом, обеспечивая юридическое и операционное сопровождение сделки купли-продажи финансовых инструментов.

Чек-лист выбора брокера

1. Юридическое лицо. Брокер — это компания. Ни финансовый эксперт, ни физическое лицо не могут выступать в роли брокера. На сайте брокера можно ознакомиться с уставными документами компании.
2. Лицензия. Российский регулятор финансового рынка в лице Центрального банка выдаёт лицензию на осуществление брокерской деятельности и регулярно контролирует брокера в его работе. Лицензию можно проверить на официальном сайте Центробанка.
3. Надежность и репутация. Для оценки надёжности брокера стоит опираться на два ключевых источника информации. Во-первых, на рейтинги, составленные независимыми рейтинговыми агентствами. Во-вторых, на данные о положении брокера на бирже — в частности, на такие показатели, как общий масштаб его деятельности, совокупный объём операций по клиентским счетам, а также численность зарегистрированной и активной клиентской базы.
4. Тарифы и комиссии. Брокеры предлагают широкий выбор тарифных планов, различающихся по условиям. Перед открытием счёта важно подобрать оптимальный вариант — для этого необходимо чётко определить, на каких финансовых рынках вы планируете работать и с какой частотой собираетесь совершать торговые операции. Обратите внимание: помимо комиссии за сделки, брокеры могут взимать плату за ряд дополнительных услуг — например, за ввод и вывод средств, использование торговой платформы, подачу заявок по телефону и так далее.
5. Удобство сервиса. При выборе брокера учитывайте удобство сервиса. Проверьте, какой торговый терминал он предлагает, насколько понятен его интерфейс, есть ли обучающие материалы — это поможет быстрее разобраться в работе платформы.
6. Неочевидные моменты. При выборе брокера важно детально изучить дополнительные условия сотрудничества. В частности, следует уточнить сроки перевода средств с брокерского счёта на банковский, а также выяснить, предусматривает ли договор право брокера использовать ваши денежные средства и ценные бумаги в собственных операциях.
7. Отзывы клиентов. Имеет смысл изучить мнение существующих клиентов об услугах брокера, а также методику работы с негативом и качество решения спорных ситуаций компанией. Однако здесь необходимо критически подходить к любой информации.

Как распознать мошенника: 12 признаков

Вот двенадцать признаков, на которые стоит обратить внимание и которые как минимум должны насторожить.
  1.
    Отсутствие лицензии на осуществление финансовых операций. Лицензию можно проверить на официальном сайте регулятора. Мошенники зачастую предоставляют вместо лицензии свидетельства о членстве в какой-либо профильной ассоциации.
  2.
    Отсутствие юридического лица либо молодая компания с одним учредителем. Отсутствие конкретной информации об учредителях, владельцах и руководителях компании.
  3.
    Простой одностраничный сайт.
  4.
    Регистрация компании в сомнительной юрисдикции без строгого регулирования со стороны государственных органов, отсутствие стороннего аудитора и рейтинга от соответствующего агентства, отсутствие деятельности в стране регистрации.
  5.
    Отсутствие достоверной информации о финансовом положении организации. Инвестиционные компании, ведущие свою деятельность официально, обязаны предоставлять информацию о своём финансовом положении. Обычно такие документы размещают на сайте организации.
  6.
    Обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень. Для справки: средняя годовая доходность на длительном промежутке времени российского фондового рынка — 15 процентов, иностранных рынков — 10 процентов.
  7.
    Агрессивная реклама с гарантией высокой доходности. Финансовым и инвестиционным компаниям на законодательном уровне запрещено обещать высокую доходность в будущем — вся оценка будущей прибыли осуществляется на основе исторической доходности стратегий. Такие правила действуют во всех странах и юрисдикциях.
  8.
    Выплата денежных средств старым участникам из денег, внесённых новыми вкладчиками. Это явный признак финансовой пирамиды.
  9.
    Отсутствие собственных средств и дорогостоящих активов. У компаний, ведущих свою деятельность прозрачно, всегда есть собственные средства, предназначенные для обеспечения финансовой устойчивости.
  10.
    Отсутствие точного определения деятельности компании. Мошенники очень часто описывают свою работу расплывчато, без указания конкретики инвестирования и информации о том, во что размещаются средства. Организации, ведущие деятельность прозрачно, объясняют суть своих инвестиционных стратегий. Для любой стратегии составляется инвестиционная декларация или инвестиционный меморандум.
  11.
    Отсутствие договора с клиентом либо "размытые" формулировки, расходящиеся с рекламными заявлениями, а также отсутствие в договоре пункта об ответственности перед инвестором.
  12.
    Предварительные взносы как условие для "входа", активное и навязчивое привлечение клиентов. Постоянные презентации, семинары, балы и приёмы на яхтах.
Автор: Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковброкерыМинфинцентральные банкиМосбиржа
 
 
