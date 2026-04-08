Семь правил выбора брокера: как не потерять капитал

2026-04-08T06:06+0300

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Задача создания личного капитала, то есть накопления средств на финансовые цели, стоит буквально перед каждым. Пассивный доход на пенсии, качественное образование детям, загородный дом и городская квартира — все эти цели требуют долгосрочных планомерных инвестиционных действий. В океане информации о финансовых услугах инвестору не всегда бывает просто разобраться: где мошенник, а где честный бизнес, с кем можно потерять всё и сразу, а с кем сотрудничество будет долгосрочным и продуктивным.Создание капитала — это инвестиционный процесс, который осуществляется при помощи посредника. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать надежного партнёра в мире инвестиций на фондовом рынке — брокера. В текущей геополитической ситуации инвестиции на иностранных фондовых рынках для среднестатистического частного инвестора несут неоправданные риски, поэтому ограничимся российским контуром.Для покупки ценных бумаг на Московской бирже необходимо открыть счёт у брокера, который является посредником между покупателем и продавцом, обеспечивая юридическое и операционное сопровождение сделки купли-продажи финансовых инструментов.Чек-лист выбора брокера1. Юридическое лицо. Брокер — это компания. Ни финансовый эксперт, ни физическое лицо не могут выступать в роли брокера. На сайте брокера можно ознакомиться с уставными документами компании.2. Лицензия. Российский регулятор финансового рынка в лице Центрального банка выдаёт лицензию на осуществление брокерской деятельности и регулярно контролирует брокера в его работе. Лицензию можно проверить на официальном сайте Центробанка.3. Надежность и репутация. Для оценки надёжности брокера стоит опираться на два ключевых источника информации. Во-первых, на рейтинги, составленные независимыми рейтинговыми агентствами. Во-вторых, на данные о положении брокера на бирже — в частности, на такие показатели, как общий масштаб его деятельности, совокупный объём операций по клиентским счетам, а также численность зарегистрированной и активной клиентской базы.4. Тарифы и комиссии. Брокеры предлагают широкий выбор тарифных планов, различающихся по условиям. Перед открытием счёта важно подобрать оптимальный вариант — для этого необходимо чётко определить, на каких финансовых рынках вы планируете работать и с какой частотой собираетесь совершать торговые операции. Обратите внимание: помимо комиссии за сделки, брокеры могут взимать плату за ряд дополнительных услуг — например, за ввод и вывод средств, использование торговой платформы, подачу заявок по телефону и так далее.5. Удобство сервиса. При выборе брокера учитывайте удобство сервиса. Проверьте, какой торговый терминал он предлагает, насколько понятен его интерфейс, есть ли обучающие материалы — это поможет быстрее разобраться в работе платформы.6. Неочевидные моменты. При выборе брокера важно детально изучить дополнительные условия сотрудничества. В частности, следует уточнить сроки перевода средств с брокерского счёта на банковский, а также выяснить, предусматривает ли договор право брокера использовать ваши денежные средства и ценные бумаги в собственных операциях.7. Отзывы клиентов. Имеет смысл изучить мнение существующих клиентов об услугах брокера, а также методику работы с негативом и качество решения спорных ситуаций компанией. Однако здесь необходимо критически подходить к любой информации.Как распознать мошенника: 12 признаковВот двенадцать признаков, на которые стоит обратить внимание и которые как минимум должны насторожить.Автор: Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

мнения аналитиков, брокеры, минфин, центральные банки, мосбиржа