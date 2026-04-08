Дачников предупредили о штрафах за выращивание запрещенных растений - 08.04.2026, ПРАЙМ

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей и уголовную ответственность за выращивание запрещенных растений, в число которых входят кактус,... | 08.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей и уголовную ответственность за выращивание запрещенных растений, в число которых входят кактус, содержащий мескалин, роза гавайская, голубой лотос и мимоза хостилис, заявила РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. "К запрещенным растениям относятся роза гавайская, кактус, содержащий мескалин, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и другие растения. За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность", - рассказала Леонова. Она предупредила, что за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в России предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Леонова отметила, что уголовная ответственность наступает в том случае, если растения выращиваются в крупном размере. При этом, если для розы гавайской, лотуса голубого, мимозы хостилис крупным размером считается выращивание 10 и более растений, то для кактусов, содержащих мескалин, достаточно и двух. Помимо этого, граждане обязаны принимать меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, после получения официального предписания от уполномоченных органов. В случае невыполнения предписания взимается штраф - от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц, добавила собеседница агентства.

