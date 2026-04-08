В России обсуждают продление моратория на обнуление топливного демпфера - 08.04.2026, ПРАЙМ
В России обсуждают продление моратория на обнуление топливного демпфера
18:19 08.04.2026
 
В России обсуждают продление моратория на обнуление топливного демпфера

Шаскольский: в РФ обсуждают продление моратория на обнуление топливного демпфера

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Российские власти обсуждают ряд предложений для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе продление моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
"Продление моратория на обнуление топливного демпфера в процессе. Сейчас ряд предложений изучаются в Минэнерго и Минфине", - сказал Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ФАС.
"Используются биржевые механизмы. К примеру, в конце марта на товарной бирже были введены предельные границы колебания цен для бензина и дизтоплива. Введение этого механизма снизило волатильность и ограничило рост цен на бензин и дизтопливо. Все эти меры будут в комплексе работать", - добавил глава ФАС.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива – на 30%, то выплаты обнуляются.
При этом с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.
