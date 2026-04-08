https://1prime.ru/20260408/dempfer-869013439.html

В России обсуждают продление моратория на обнуление топливного демпфера

Российские власти обсуждают ряд предложений для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе продление моратория на обнуление топливного...

2026-04-08T18:19+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg

ЗАВИДОВО (Тверская область), 8 апр - ПРАЙМ. Российские власти обсуждают ряд предложений для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, в том числе продление моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. "Продление моратория на обнуление топливного демпфера в процессе. Сейчас ряд предложений изучаются в Минэнерго и Минфине", - сказал Шаскольский в кулуарах тарифной конференции ФАС. "Используются биржевые механизмы. К примеру, в конце марта на товарной бирже были введены предельные границы колебания цен для бензина и дизтоплива. Введение этого механизма снизило волатильность и ограничило рост цен на бензин и дизтопливо. Все эти меры будут в комплексе работать", - добавил глава ФАС. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. С сентября 2025 года действует новая формула расчета выплат по демпферу: если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 20%, а дизтоплива – на 30%, то выплаты обнуляются. При этом с октября 2025 по май 2026 года действует мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

