https://1prime.ru/20260408/dobycha-869000094.html

Середюк: добыча угля в Кузбассе в 2025 году снизилась на 7,6 млн тонн - 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T07:59+0300

энергетика

промышленность

экономика

кузбасс

кемеровская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869000094.jpg?1775624358

КЕМЕРОВО, 8 апр – ПРАЙМ. Добыча угля в Кузбассе в прошлом году снизились на 7,6 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом, сообщил во время отчета перед областными депутатами губернатор Кемеровской области Илья Середюк. "Третий год подряд Кузбасс работает в сложнейших условиях. Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный. Крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно. Угледобыча впервые за 20 лет сталкивается с устойчивым спадом. За 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 миллиона тонн к результатам 2024 года, а за два года упали на 11%", – сказал он. "И если в 2018 году Кузбасс добывал 255 миллионов тонн угля, то сегодня по этому показателю мы вернулись к уровню 2011 года", – добавил он. Губернатор отметил, что в сложившихся условиях угледобывающие предприятия вынуждены были оптимизировать свою экономику. "Численность (работников – ред.) в том числе снизилась на 7 тысяч человек. И мы вместе занимаемся решением этих вопросов. Переобучаем специалистов. Люди устраиваются на работу в другие сектора экономики. И поэтому, благодаря этим действиям, уровень безработицы не подпрыгнул и на сегодня составляет 0,7%", – уточнил глава области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

