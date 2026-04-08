Середюк: добыча угля в Кузбассе в 2025 году снизилась на 7,6 млн тонн
Середюк: добыча угля в Кузбассе в 2025 году снизилась на 7,6 млн тонн - 08.04.2026, ПРАЙМ
Середюк: добыча угля в Кузбассе в 2025 году снизилась на 7,6 млн тонн
Добыча угля в Кузбассе в прошлом году снизились на 7,6 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом, сообщил во время отчета перед областными депутатами губернатор... | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T07:59+0300
2026-04-08T07:59+0300
2026-04-08T07:59+0300
КЕМЕРОВО, 8 апр – ПРАЙМ. Добыча угля в Кузбассе в прошлом году снизились на 7,6 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом, сообщил во время отчета перед областными депутатами губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Третий год подряд Кузбасс работает в сложнейших условиях. Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный. Крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно. Угледобыча впервые за 20 лет сталкивается с устойчивым спадом. За 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 миллиона тонн к результатам 2024 года, а за два года упали на 11%", – сказал он.
"И если в 2018 году Кузбасс добывал 255 миллионов тонн угля, то сегодня по этому показателю мы вернулись к уровню 2011 года", – добавил он.
Губернатор отметил, что в сложившихся условиях угледобывающие предприятия вынуждены были оптимизировать свою экономику.
"Численность (работников – ред.) в том числе снизилась на 7 тысяч человек. И мы вместе занимаемся решением этих вопросов. Переобучаем специалистов. Люди устраиваются на работу в другие сектора экономики. И поэтому, благодаря этим действиям, уровень безработицы не подпрыгнул и на сегодня составляет 0,7%", – уточнил глава области.
кузбасс
кемеровская область
промышленность, кузбасс, кемеровская область
Энергетика, Промышленность, Экономика, КУЗБАСС, Кемеровская область
Середюк: добыча угля в Кузбассе в 2025 году снизилась на 7,6 млн тонн
Середюк: добыча угля в Кузбассе в 2025 году снизилась на 7,6 миллиона тонн
КЕМЕРОВО, 8 апр – ПРАЙМ. Добыча угля в Кузбассе в прошлом году снизились на 7,6 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом, сообщил во время отчета перед областными депутатами губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Третий год подряд Кузбасс работает в сложнейших условиях. Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный. Крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно. Угледобыча впервые за 20 лет сталкивается с устойчивым спадом. За 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 миллиона тонн к результатам 2024 года, а за два года упали на 11%", – сказал он.
"И если в 2018 году Кузбасс добывал 255 миллионов тонн угля, то сегодня по этому показателю мы вернулись к уровню 2011 года", – добавил он.
Губернатор отметил, что в сложившихся условиях угледобывающие предприятия вынуждены были оптимизировать свою экономику.
"Численность (работников – ред.) в том числе снизилась на 7 тысяч человек. И мы вместе занимаемся решением этих вопросов. Переобучаем специалистов. Люди устраиваются на работу в другие сектора экономики. И поэтому, благодаря этим действиям, уровень безработицы не подпрыгнул и на сегодня составляет 0,7%", – уточнил глава области.