Доходы госбюджета Казахстана в I квартале выросли на 17%
Доходы госбюджета Казахстана в первом квартале 2026 года выросли на 17%, поступления превысили план на 4,4%, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.
2026-04-08T07:13+0300
АСТАНА, 8 апр - ПРАЙМ. Доходы госбюджета Казахстана в первом квартале 2026 года выросли на 17%, поступления превысили план на 4,4%, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.
"Доходы госбюджета Казахстана перевыполнены: рост почти на 17%. По итогам I квартала 2026 года доходы государственного бюджета исполнены на 104,4%", - говорится в сообщении.
По данным казахстанского кабмина, при плане 6,2 триллиона тенге (13,4 миллиарда долларов) поступило 6,4 триллиона тенге (13,8 миллиарда долларов), перевыполнение доходов бюджета составило 268,7 миллиарда тенге (581,8 миллиона долларов). Сообщается, что по сравнению с 2025 годом рост составил 930,6 миллиарда тенге (2 миллиарда долларов), то есть +16,9%.
В правительстве Казахстана уточнили, что превышение плана зафиксировано как по республиканскому, так и по местным бюджетам. Отмечается, что рост обеспечен за счет цен на экспортные товары Казахстана, увеличения объемов реализации товаров и услуг, а также результатами налогового и таможенного администрирования.
Доходы госбюджета Казахстана в I квартале выросли почти на 17 процентов
