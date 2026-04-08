Нефтегазовые доходы бюджета в I квартале снизились
Нефтегазовые доходы бюджета в I квартале снизились - 08.04.2026, ПРАЙМ
Нефтегазовые доходы бюджета в I квартале снизились
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-марте 2026 года снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 7,1%, до | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T21:02+0300
2026-04-08T21:02+0300
2026-04-08T21:02+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-марте 2026 года снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 7,1%, до 6,866 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 1 443 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 45,4% г/г), а также их базового размера в январе-марте текущего года, преимущественно вследствие снижения цен на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. При этом в Минфине отметили, что с 1 марта 2026 года проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота в связи с формированием дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов приостановлено до 1 июля 2026 года. "Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны. При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота", - говорится в материалах. "При этом сама конструкция бюджетных правил остается неизменной и сохраняет основной принцип накопления дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов" - подчеркнули в Минфине. Это обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в министерстве. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 6 866 млрд рублей и увеличились на 7,1% г/г. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-марте 2026 года выросли на 8,9% г/г", - отмечается также в материалах. В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов бюджетной системы в целом также наблюдается положительная динамика (+6,7% в годовом выражении), добавили в министерстве.
газ, рф, минфин, фнб
Нефтегазовые доходы бюджета в I квартале снизились
Нефтегазовые доходы бюджета в I квартале снизились на 45,4%
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-марте 2026 года снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 7,1%, до 6,866 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 1 443 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 45,4% г/г), а также их базового размера в январе-марте текущего года, преимущественно вследствие снижения цен на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства.
При этом в Минфине
отметили, что с 1 марта 2026 года проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота в связи с формированием дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов приостановлено до 1 июля 2026 года.
"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны. При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота", - говорится в материалах.
"При этом сама конструкция бюджетных правил остается неизменной и сохраняет основной принцип накопления дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ
на покрытие недополученных нефтегазовых доходов" - подчеркнули в Минфине. Это обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в министерстве.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 6 866 млрд рублей и увеличились на 7,1% г/г. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-марте 2026 года выросли на 8,9% г/г", - отмечается также в материалах.
В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов бюджетной системы в целом также наблюдается положительная динамика (+6,7% в годовом выражении), добавили в министерстве.
