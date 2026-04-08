https://1prime.ru/20260408/dokhod-869015239.html

Нефтегазовые доходы бюджета в I квартале снизились

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-марте 2026 года снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 7,1%, до | 08.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-08T21:02+0300

газ

рф

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-марте 2026 года снизились на 45,4% в годовом выражении - до 1,443 триллиона рублей, ненефтегазовые - выросли на 7,1%, до 6,866 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 1 443 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 45,4% г/г), а также их базового размера в январе-марте текущего года, преимущественно вследствие снижения цен на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. При этом в Минфине отметили, что с 1 марта 2026 года проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота в связи с формированием дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов приостановлено до 1 июля 2026 года. "Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны. При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота", - говорится в материалах. "При этом сама конструкция бюджетных правил остается неизменной и сохраняет основной принцип накопления дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использования средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов" - подчеркнули в Минфине. Это обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, отметили в министерстве. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 6 866 млрд рублей и увеличились на 7,1% г/г. При этом поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе-марте 2026 года выросли на 8,9% г/г", - отмечается также в материалах. В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов бюджетной системы в целом также наблюдается положительная динамика (+6,7% в годовом выражении), добавили в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

