https://1prime.ru/20260408/dollar-868994413.html

Доллар дешевеет к мировым валютам - 08.04.2026, ПРАЙМ

Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.

2026-04-08T03:50+0300

рынок

сша

иран

тегеран

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868994413.jpg?1775609438

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. По состоянию на 3.29 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1674 доллара с 1,1597 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 158,65 иены с уровня прошлого закрытия в 159,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 99 пунктов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

