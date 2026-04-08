https://1prime.ru/20260408/dollar-868994413.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ
рынок
сша
иран
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868994413.jpg?1775609438
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.29 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1674 доллара с 1,1597 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 158,65 иены с уровня прошлого закрытия в 159,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 99 пунктов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Доллар дешевеет к мировым валютам на сообщениях о перемирии между США и Ираном
