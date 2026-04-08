Курс доллара к юаню достиг минимума с марта 2023 года
Курс доллара к юаню уменьшается в среду, показатель опустился ниже 6,83 юаня впервые за три года, свидетельствуют данные торгов. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню уменьшается в среду, показатель опустился ниже 6,83 юаня впервые за три года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.09 мск курс доллара к юаню уменьшается до 6,8262 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,8567 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,83 юаня впервые с 23 марта 2023 года. Стоимость доллара может оказаться под давлением после слов президента США Дональда Трампа, который заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели. Трамп также заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Курс доллара к юаню опустился ниже 6,83 юаня впервые за три года