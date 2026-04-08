https://1prime.ru/20260408/dyson-868999303.html

Один из ведущих в мире производителей техники Dyson зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 08.04.2026, ПРАЙМ

бизнес

россия

рф

роспатент

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868999303.jpg?1775621815

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Supersonic" и "Airwrap" поступили в ведомство в феврале 2025 года. Роспатент принял решение о регистрации в апреле текущего года. Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России различные устройства для укладки и завивки волос, в том числе фены и электрические щетки, а также другую технику. Dyson в апреле 2022 года объявил о прекращении работы на российском рынке. Затем в мае Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В этот список попала и продукция бренда Dyson.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

