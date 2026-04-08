Dyson зарегистрировал два товарных знака в России - 08.04.2026, ПРАЙМ
Dyson зарегистрировал два товарных знака в России
Один из ведущих в мире производителей техники Dyson зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 08.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Supersonic" и "Airwrap" поступили в ведомство в феврале 2025 года. Роспатент принял решение о регистрации в апреле текущего года. Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России различные устройства для укладки и завивки волос, в том числе фены и электрические щетки, а также другую технику. Dyson в апреле 2022 года объявил о прекращении работы на российском рынке. Затем в мае Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В этот список попала и продукция бренда Dyson.
07:16 08.04.2026
 
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Supersonic" и "Airwrap" поступили в ведомство в феврале 2025 года. Роспатент принял решение о регистрации в апреле текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России различные устройства для укладки и завивки волос, в том числе фены и электрические щетки, а также другую технику.
Dyson в апреле 2022 года объявил о прекращении работы на российском рынке. Затем в мае Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В этот список попала и продукция бренда Dyson.
 
