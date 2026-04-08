Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго США ждет, что экспорт СПГ из страны может удвоиться к 2050 году - 08.04.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США ждет, что экспорт СПГ из страны может удвоиться к 2050 году
Минэнерго США ждет, что экспорт СПГ из страны может удвоиться к 2050 году - 08.04.2026, ПРАЙМ
Минэнерго США ждет, что экспорт СПГ из страны может удвоиться к 2050 году
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США к 2050 году может превысить 30 миллиардов кубических футов (849 миллионов кубометров) в сутки, что вдвое больше, | 08.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-08T23:12+0300
2026-04-08T23:12+0300
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США к 2050 году может превысить 30 миллиардов кубических футов (849 миллионов кубометров) в сутки, что вдвое больше, чем в 2025 году, следует из годового прогноза управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. "По нашим прогнозам, экспорт СПГ из США значительно возрастет в 2040-х годах и в большинстве сценариев превысит 30 миллиардов кубических футов в сутки к 2050 году по сравнению с 14,9 миллиарда кубических футов (421,7 миллиона кубометров - ред.) в сутки в 2025 году", - говорится в докладе. EIA прогнозирует, что к 2030 году мощности по экспорту СПГ в США увеличатся до 27,7 миллиарда кубических футов (783,9 миллиона кубометров) в сутки. "В большинстве сценариев в 2030-х и 2040-х годах будет экономически целесообразно создать дополнительные мощности по экспорту СПГ, в результате чего объемы экспорта СПГ к 2050 году составят от 29,6 миллиарда кубических футов (837 миллиона кубометров - ред.) в сутки до 37,9 миллиарда (1,07 миллиарда кубометров - ред.)", - добавляется в докладе.
газ, сша, eia
Газ, США, EIA
23:12 08.04.2026
 
Минэнерго США ждет, что экспорт СПГ из страны может удвоиться к 2050 году

Минэнерго США ждет, что экспорт СПГ из страны может превысить 849 миллионов кубометров

МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США к 2050 году может превысить 30 миллиардов кубических футов (849 миллионов кубометров) в сутки, что вдвое больше, чем в 2025 году, следует из годового прогноза управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
"По нашим прогнозам, экспорт СПГ из США значительно возрастет в 2040-х годах и в большинстве сценариев превысит 30 миллиардов кубических футов в сутки к 2050 году по сравнению с 14,9 миллиарда кубических футов (421,7 миллиона кубометров - ред.) в сутки в 2025 году", - говорится в докладе.
EIA прогнозирует, что к 2030 году мощности по экспорту СПГ в США увеличатся до 27,7 миллиарда кубических футов (783,9 миллиона кубометров) в сутки.
"В большинстве сценариев в 2030-х и 2040-х годах будет экономически целесообразно создать дополнительные мощности по экспорту СПГ, в результате чего объемы экспорта СПГ к 2050 году составят от 29,6 миллиарда кубических футов (837 миллиона кубометров - ред.) в сутки до 37,9 миллиарда (1,07 миллиарда кубометров - ред.)", - добавляется в докладе.
 
